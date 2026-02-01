Νικήτας Κακλαμάνης: Τα συλλυπητήρια για τις απώλειες των Ν. Ακριτίδη και Λ. Κωνσταντινίδη - Real.gr

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του πρώην βουλευτή και υπουργού του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ακριτίδη, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

Για τον Νίκο Ακριτίδη, ο Ν. Κακλαμάνης σημείωσε ότι «υπηρέτησε επί σειρά ετών τη δημόσια ζωή της χώρας από θέσεις κοινοβουλευτικής και κυβερνητικής ευθύνης. Συνδέθηκε από νωρίς με την πολιτική πραγματικότητα της Μεταπολίτευσης, συμμετέχοντας στη συγκρότηση του ΠΑΣΟΚ από τα πρώτα του βήματα. Από το 1977 έως το 2000 εκλεγόταν βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, ενώ άσκησε και καθήκοντα υπουργού Εμπορίου και Συγκοινωνιών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας διαδρομής του, αντιμετώπισε τον θεσμικό του ρόλο με αίσθημα ευθύνης και σταθερή προσήλωση στο κοινοβουλευτικό έργο, διατηρώντας διαρκή επαφή με τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία» τόνισε ο κ. Ν. Κακλαμάνης.

Την ιδιαίτερη θλίψη του για την εκδημία του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Λευτέρη Κωνσταντινίδη, εξέφρασε, με την ακόλουθη δήλωση, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων:

«Με αισθήματα ιδιαίτερης θλίψης πληροφορήθηκα την απώλεια του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρη Κωνσταντινίδη. Υπήρξε ενεργό και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΚ, με σημαντική δράση στη Σουηδία, ενώ υπηρέτησε με εντιμότητα και συνέπεια τον κοινοβουλευτισμό ως βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990–1996.

Άνθρωπος των αξιών και των ιδεών, συνδύασε τη δημόσια παρουσία του με μια εξέχουσα ακαδημαϊκή και επιστημονική διαδρομή. Η πορεία του χαρακτηρίστηκε από ήθος, ιδεολογική συνέπεια και προσφορά, τόσο στο χώρο της πολιτικής όσο και της επιστήμης.

Στην οικογένειά του και στους οικείους εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».