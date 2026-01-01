Quantcast
Νικήτας Κακλαμάνης: Το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους - και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους - Real.gr
real player

Νικήτας Κακλαμάνης: Το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους – και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους

13:15, 01/01/2026
Νικήτας Κακλαμάνης: Το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους – και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους

Τις ευχές του για το 2026 έστειλε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης μέσω μηνύματος που απηύθυνε, λέγοντας:

«Ελληνίδες και Έλληνες, με ρίζα ή με ψυχή στην Ελλάδα, σε κάθε γωνιά της και παντού στον κόσμο,

Χρόνια Πολλά!

Μέσα από την καρδιά μου, στέλνω στον καθένα σας τις ευχές μου για υγεία, καλοτυχία, ειρήνη και αγάπη. Εύχομαι το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους. Και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους. Γιατί μόνο έτσι πάει η ζωή μπροστά…

Ας είναι λοιπόν, οι επιλογές όλων μας -από τη Βουλή ώς τη ζωή- να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα, από σήμερα και για πάντα.

Καλή Χρονιά!»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά μου...» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων και συγγενών αγνοουμένων

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά μου...» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων και συγγενών αγνοουμένων

20:41 02/01
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα που αγνοείται – Η δραματική έκκληση του αδελφού της

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα που αγνοείται – Η δραματική έκκληση του αδελφού της

19:10 02/01
Μαρκόπουλο: Σοκαριστικό τροχαίο με θύμα 23χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο

Μαρκόπουλο: Σοκαριστικό τροχαίο με θύμα 23χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο

22:04 02/01
Μαρία Σάκκαρη: Οι πρώτες δηλώσεις για τον αρραβώνα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Μαρία Σάκκαρη: Οι πρώτες δηλώσεις για τον αρραβώνα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

13:51 02/01
2026: Η χρονιά που «καθαρίζει» το νερό! – Γιατί Καρκίνος, Σκορπιός & Ιχθύες θα ζήσουν την πιο έντονη συναισθηματική τους μεταμόρφωση

2026: Η χρονιά που «καθαρίζει» το νερό! – Γιατί Καρκίνος, Σκορπιός & Ιχθύες θα ζήσουν την πιο έντονη συναισθηματική τους μεταμόρφωση

14:15 02/01
Πανευτυχής ο Παναγιώτης Κουτσουμπής – Αποχαιρέτησε το 2025 με τρεις λέξεις

Πανευτυχής ο Παναγιώτης Κουτσουμπής – Αποχαιρέτησε το 2025 με τρεις λέξεις

19:00 01/01
Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Στην Αράχωβα με διάσημη παρέα – Η βόλτα με «γουρούνες» στον Παρνασσό και το γλέντι

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Στην Αράχωβα με διάσημη παρέα – Η βόλτα με «γουρούνες» στον Παρνασσό και το γλέντι

15:15 02/01
Χοληστερόλη: Το πρωινό λάθος που εκτοξεύει τα «κακά» λιπίδια

Χοληστερόλη: Το πρωινό λάθος που εκτοξεύει τα «κακά» λιπίδια

08:30 02/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved