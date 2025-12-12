Νικολάου-Αλαβάνος: Το μόνο που περιμένουν οι λαοί από την εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup είναι η κλιμάκωση της επίθεσης στα δικαιώματά τους - Real.gr

«Το επόμενο διάστημα αυτή η πολιτική θα ενταθεί με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τη στροφή στην πολεμική οικονομία που υπηρετεί άλλωστε και η κυβέρνηση της ΝΔ. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους δεν έχουν βάση οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης “περί επιβράβευσης της ελληνικής οικονομίας”, ούτε οι δηλώσεις στελεχών που καλλιεργούν προσδοκίες ότι αυτή η επιλογή μπορεί να ευνοήσει τον ελληνικό λαό. Όπως, άλλωστε, δεν ευνοήθηκαν οι λαοί των κρατών των οποίων υπουργοί χρημάτισαν πρόεδροι του Eurogroup ή άλλων οργάνων της ΕΕ. Οπως δεν ευνοήθηκαν οι λαοί της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, όταν επικεφαλής του Eurogroup από το 2018 έως το 2025 ήταν οι υπουργοί Οικονομικών, Donohoe και Centeno» πρόσθεσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ και κατέληξε:
«Το μόνο που ο ελληνικός λαός και όλοι οι λαοί της Ευρώπης μπορούν να περιμένουν και πρέπει να αντιπαλέψουν είναι η κλιμάκωση της επίθεσης στη ζωή και τα δικαιώματά τους, στο πλαίσιο της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας της ΕΕ, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων που απαιτούν νέες θυσίες από τους εργαζόμενους, ακόμη πιο σκληρά αντεργατικά μέτρα, στρατηγική που θα εξυπηρετήσει και το Eurogroup, μαζί με τα άλλα ευρωενωσιακά όργανα και τις αστικές κυβερνήσεις, μπροστά στη διαφαινόμενη νέα βαθιά καπιταλιστική κρίση».