Ανδρουλάκης: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, σοβαρό προοδευτικό πρόγραμμα και πολιτικό ήθος- Όχι μια από τα ίδια - Real.gr

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση ότι «έχει χάσει τη μπάλα» και «βρίσκεται μακριά από τα κοινωνικά δεδομένα», άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Open, τονίζοντας ότι «πάντα ο λαός όταν δεν περνάει καλά, επιλέγει την αλλαγή».

«Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, νέα πολιτική δύναμη, πρόγραμμα σοβαρό προοδευτικό και πολιτικό ήθος που σημαίνει αξιοπρέπεια και αξιοπιστία», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι πολιτική αλλαγή σημαίνει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο.

Μιλώντας για το ζήτημα της ανομίας στην Κρήτη με αφορμή την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια, σημείωσε ότι στις ζώνες ανομίας το κράτος και η αστυνομία πρέπει να είναι εκεί και να μην επιτρέπουν να υπάρχει οπλοκατοχή και χρήση όπλων. «Μου δημιουργεί τεράστια εντύπωση ότι συζητάμε για ένα θέμα και δεν κάνουμε ένα ερώτημα: μπήκε μία βόμβα σε ένα σπίτι σε ένα χωριό που ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα. Υπήρχε ικανή αστυνομική δύναμη αμέσως μετά για να αποτρέψει το φονικό;», ρώτησε, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή έπρεπε να απολογηθεί η κυβέρνηση επιχειρησιακά. Ενόψει της αυριανής παρουσίας του στο Ηράκλειο είπε ότι θα παρουσιάσει την πρωτοβουλία του, μαζί με την κοινωνία των πολιτών, τους αυτοδιοικητικούς, για να αλλάξουν τα κακώς κείμενα.

Σχολίασε ότι βεβαίως υπάρχει θέμα ανοχής όταν κανείς με την πολιτική ή και φυσική παρουσία του σε μια εκδήλωση νομιμοποιεί την οπλοκατοχή: «Δεν ανήκω σε αυτές τις περιπτώσεις. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ χρησιμοποιεί μια φωτογραφία από τα καρναβάλια της Ξάνθης όταν ήμουνα φοιτητής, αλλά δεν δείχνει την κηδεία του πρώην πρωθυπουργού Κωσταντίνου Μητσοτάκη όπου παρουσία του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη ακούμε χρήση όπλων, η οποία έπρεπε να μην υπάρχει αν θες να στείλεις ένα μήνυμα ότι είσαι κατά αυτού του φαινομένου».

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «η ΝΔ έχει οργανωμένη τάση τραμπικών όπου στηρίζουν αυτές τις πολιτικές» και μίλησε για τον «παραλογισμό» «να έχεις μία τραγωδία και νεκρούς και εκείνη την ώρα να λες ότι πρέπει να έχουμε νόμιμη οπλοκατοχή παντού». Υποστήριξε ότι η δήλωση του κ. Γεωργιάδη «δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση έχει χάσει την μπάλα, είναι μία κυβέρνηση μακριά από τα κοινωνικά δεδομένα και το μόνο που χρησιμοποιεί είναι το διαίρει και βασίλευε ακόμα και σε τέτοια φαινόμενα που θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ προσεκτική».

Ερωτηθείς για τον χαρακτηρισμό της ΝΔ από τον Αντώνη Σαμαρά ως ενός «υβρίδιου σημιτικού ΠΑΣΟΚ», ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «η ΝΔ έχει εξελιχθεί σε μια παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη, το Μέγαρο Μαξίμου και αυτό που λένε ‘επιτελικό κράτος’ είναι ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που θέλει να διοικεί τα πάντα μέσα από το Μαξίμου, την αυτοδιοίκηση, τις ανεξάρτητες αρχές, την κοινωνία των πολιτών, να ελέγχει τους πόρους». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για άστοχη σύγκριση, υπογραμμίζοντας ότι «20 χρόνια μετά την κυβέρνηση Σημίτη θυμόμαστε το Ρίο-Αντίρριο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Μετρό, την Αττική οδό, την Εγνατία οδό, την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ. Μετά από 20 χρόνια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχουμε κάτι να θυμηθούμε ως ανάλογο έργο;». Είπε ότι εκείνη την περίοδο έγιναν και λάθη «αλλά κι ένα τεράστιο εθνικό έργο και πατριωτικό και σε επίπεδο υποδομών, ενώ αυτή την περίοδο γίνεται μόνο ζημιά, χαμένες ευκαιρίες, διαφθορά και ατιμωρησία».

Μιλώντας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε ότι από τις εξελίξεις βεβαίως και δικαιώνεται το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για Προανακριτική. Σχολίασε ότι «η Εξεταστική είναι μία παρέλαση ψεύδους και υποκρισίας από την πλευρά της ΝΔ» και κατηγόρησε την κυβερνητική πλειοψηφία για επίθεση προπαγάνδας εναντίον του ΠΑΣΟΚ.

«Αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ», είπε, «είναι ότι δυστυχώς πάρα πολλά Μέσα στηρίζουν αυτή την προπαγάνδα που δεν βοηθάει τη χώρα να πάει μπροστά». Ρώτησε ειδικότερα αν βοηθάει τη χώρα να πάει μπροστά «όταν ανοίγει μια συζήτηση για τα ενεργειακά και έρχεται ο πρωθυπουργός να πιστωθεί μία ιστορία την οποία χάραξε το ΠΑΣΟΚ και που ο ίδιος φρέναρε». «Γιατί ο κ. Μητσοτάκης σχεδόν εφτά χρόνια διακυβέρνησής του είχε παγώσει τις στρατηγικές επιλογές του ΠΑΣΟΚ με το νόμο Μανιάτη; Διότι έχει μια άλλη ατζέντα», συνέχισε. Υποστήριξε πως «ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η διανομή του ενεργειακού χώρου προς όφελος της εγχώριας ολιγαρχίας και όχι προς όφελος δήμων, παραγωγών, συνεταιριστών, μεταποιητών» και πως ο πρωθυπουργός δεν επένδυσε στο δίκτυο, άργησε να συζητήσει το ζήτημα της αποθήκευσης. «Ενώ η παραγωγική Ελλάδα και οι δήμοι έπρεπε να παράγουν οι ίδιοι την ενέργειά τους και να έχουν φθηνό κόστος παραγωγής και φθηνό κόστος λειτουργίας, τους έκανε ομήρους σε μια πολιτική που δεν βοηθάει τη χώρα να πάει μπροστά», τόνισε.

Σχετικά με τα ΕΛΤΑ, είπε ότι, ενώ υπάρχει το ζήτημα αποψίλωσης της περιφέρειας, η κυβέρνηση διώχνει και τις τελευταίες εστίες του κράτους που λειτουργούσαν ως ένας τρόπος επικοινωνίας των πολιτών στα χωριά και κωμοπόλεις με το κεντρικό κράτος. Κατηγόρησε τη ΝΔ για πολιτικές υπανάπτυξης προς όφελος της ολιγαρχίας. «Εμείς θέλουμε ένα κράτος το οποίο θα έχει χαμηλό κόστος, αλλά υψηλό επίπεδο παρουσίας και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τον πολίτη. ‘Αρα τα ΕΛΤΑ μπορούν με μια σοβαρή μεταρρύθμιση, με αξιοποίηση και των ΚΕΠ, πειραματική λειτουργία σε κάποιες περιφέρειες, να έχουν παρουσία παντού για να έχει το κράτος παρουσία ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας», είπε.

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις και το ερώτημα γιατί δεν κερδίζει η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ από τη μείωση των ποσοστών της ΝΔ, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι ο κόσμος πάει στην ζώνη της αποχής και πως όμως στο τέλος θα κάνει επιλογή. «Εγώ ελπίζω και πιστεύω και αγωνίζομαι ότι επιλογή αυτή θα είναι το ΠΑΣΟΚ γιατί είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ. Το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα και στελέχη για να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή είναι το ΠΑΣΟΚ». Επισήμανε ότι σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις οι δημοσκοπήσεις έδειχναν άλλα μερικές πριν κι άλλα προέκυψαν. «Τα κόμματα και η στρατηγική τους δεν κρίνονται ούτε από τις δημοσκοπήσεις ούτε από τα παιχνίδια του παρασκηνίου, αλλά από τις εθνικές εκλογές», είπε, υπενθυμίζοντας τα ποσοστά που έδιναν οι δημοσκοπήσεις το 2023 για ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, και εκείνα που τελικά ήρθαν.

«Αν κάναμε κάτι λάθος στη στρατηγική μας δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε σήμερα», είπε, για να προσθέσει: «Ο κ. Μητσοτάκης βρήκε ένα κόμμα έτοιμο, άλλο από 41% να πηγαίνεις στο 21% κι άλλο να πηγαίνεις από το 6% το 8%, στο 14%, 15% και το 16%. Ανεβαίνουμε αργά αλλά είμαστε σε καλύτερη εποχή από αυτή που ήμασταν. Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα». Υπογράμμισε ότι πολιτική αλλαγή σημαίνει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο και πως αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα, η ΝΔ θα μείνει και θα συνεργαστεί με άλλους, «έχει πολλές επιλογές στην ακροδεξιά».

Είπε ότι σήμερα η δεξαμενή της αποχής δεν εκφράζεται γιατί το αφήγημα της ΝΔ Δημοκρατίας είναι ότι «όλοι ειναι το ίδιο», αναφέροντας ότι αυτό δεν ισχύει: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει μια άλλη πορεία από τη δική μου, με εξαρτήσεις, με συμφέροντα. Ο λαός του έδωσε δύο φορές την ευκαιρία και δύο φορές βλέπουμε συνεχιζόμενες αποτυχίες. Ο κ. Τσίπρας είχε κι αυτός τις ευκαιρίες του. Εγώ λέω στις επόμενες εθνικές εκλογές να μην έχουμε μία από τα ίδια. Ή ο ελληνικός λαός θα επιλέξει μία νέα προσπάθεια που κάνω εγώ με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμα μας ή θα επιλέξει μία από τα ίδια που έχουμε δει τα αποτελέσματά τους».

Σχολίασε ότι «όποιος πάρει την οποιαδήποτε πρωτοβουλία τελικός κριτής ειναι ο ελληνικός λαός» και σημείωσε ότι «εμείς θα πάμε στις εκλογές με το πρόγραμμά μας, τις απόψεις μας, για να διεκδικήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Όλα τα υπόλοιπα είναι σενάρια και όποιος μιλάει για σενάρια χάνει την πραγματική ουσία που είναι ότι έχουμε μία κυβέρνηση η οποία έχει αποτύχει στους κεντρικούς τομείς που μπορεί να οδηγήσουν την χώρα μπροστά». Είπε ότι αν στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει την εντολή, όποια κόμματα θεωρούν ότι το πρόγραμμά του πρέπει να υλοποιηθεί, μπορούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Ερωτηθείς για το αφήγημα «Μητσοτάκη ή χάος», υποστήριξε πως πάντα ο λαός όταν δεν περνάει καλά, επιλέγει την αλλαγή» και πως ο ίδιος επειδή πιστεύει ότι ο ελληνικός λαός δεν περνάει καλά, θα οδηγηθεί η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία στην ήττα και πως το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει τις προγραμματικές και στελεχιακές δυνάμεις να την αντικαταστήσει.

Ο κ. Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι «η ΝΔ για να φύγει απ’ τη δύσκολη θέση όπου είναι σήμερα πάει να στείλει την ατζέντα στο 2015». «O κ. Μητσοτάκης αν κριθεί βάσει των πεπραγμένων του δεν έχει καμία τύχη και πάει να φτιάξει ένα νέο φόβο και λέει ‘τώρα η ‘15′. Εγώ τι λέω; Ούτε ‘15 ούτε 2025, όχι μία από τα ίδια, είδαμε και τα αποτελέσματα του ενός και του άλλου. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, νέα πολιτική δύναμη, πρόγραμμα σοβαρό προοδευτικό και πολιτικό ήθος», σημείωσε.

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ