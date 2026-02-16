Νίκος Ανδρουλάκης: Όλοι για την Αλλαγή - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τους παραολυμπιονίκες επισκέφθηκε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε διπλανή αίθουσα του ξενοδοχείου όπου έγινε η συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΚΟΕΣ . Εκεί γίνονταν οι εκλογές του συλλόγου τους, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαιρέτησε τους αθλητές και συνομίλησε με τον Γιώργο Καπελλάκη, πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Τα στιγμιότυπα της χθεσινής συνεδρίασης της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, αποτυπώνονται στο νέο βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok, στον εξής σύνδεσμο.