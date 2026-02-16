Νίκος Ανδρουλάκης: Όλοι για την Αλλαγή - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Νίκος Ανδρουλάκης: Όλοι για την Αλλαγή - ΒΙΝΤΕΟ
Νίκος Ανδρουλάκης: Όλοι για την Αλλαγή – ΒΙΝΤΕΟ

22:30, 16/02/2026
Νίκος Ανδρουλάκης: Όλοι για την Αλλαγή – ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Τους παραολυμπιονίκες επισκέφθηκε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε διπλανή αίθουσα του ξενοδοχείου όπου έγινε η συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΚΟΕΣ . Εκεί γίνονταν οι εκλογές του συλλόγου τους, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαιρέτησε τους αθλητές και συνομίλησε με τον Γιώργο Καπελλάκη, πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Τα στιγμιότυπα της χθεσινής συνεδρίασης της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, αποτυπώνονται στο νέο βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok, στον εξής σύνδεσμο.

@nikos.androulakisΕνας για όλους και όλοι για την Αλλαγή

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

