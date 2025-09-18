Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου: «Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα που είναι Ευαγγέλιο και όποιος θέλει θα το ακολουθήσει» - Real.gr

«Δεν πήγαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να μοιράσουμε πλεονάσματα. Τα μέτρα που εξαγγείλαμε κοστολογούνται στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ», δήλωσε στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης τάχθηκε, παράλληλα, υπέρ της επαναφοράς του 13ου μισθού στον δημόσιο τομέα. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα, που είναι Ευαγγέλιο, και όποιος θέλει θα το ακολουθήσει.

Κατέληξε ότι στόχος είναι η νίκη του κόμματος, έστω και με μία ψήφο διαφορά.