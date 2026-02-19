Quantcast
Νίκος Ανδρουλάκης:«Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Νίκος Ανδρουλάκης:«Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή» – ΒΙΝΤΕΟ

21:30, 19/02/2026
Νίκος Ανδρουλάκης:«Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή» – ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτιμά το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ; Δίνει την απάντηση στο βίντεο που ανάρτησε στο Tik-tok από τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου Κρήτης όπου βρέθηκε το «πειρατικό» της θρυλικής εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου .

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, συνάντησε τον Γιώργο Καραγκούνη, τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον Ηλία Πουρσανίδη, τον Βασίλη Τοροσίδη, τον προπονητή της εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς… και τα στιγμιότυπα ήταν απολαυστικά.

Βράβευσε τον Γιάννη Παπακαλιάτη ,για τη επί χρόνια συνεισφορά του στο μπάσκετ .

@nikos.androulakisΔιαιτητή, σφύρα για Αλλαγή

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved