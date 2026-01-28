Νίκος Δένδιας: Υποδέχεται αύριο τη Γαλλίδα ομόλογό του στη φρεγάτα «Κίμων» - Real.gr

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί αύριο, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Catherine Vautrin.

Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στον ναύσταθμο Σαλαμίνος στις 10.30 π.μ. και θα ακολουθήσει η συνάντηση των δύο υπουργών επί της πρώτης ελληνικής Φρεγάτας τύπου FDI-HN (“Belh@rra”) «Κίμων».

Στο πλαίσιο της συνάντησης θα πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις στον Τύπο, ενώ στη συνέχεια ο Έλληνας υπουργός θα παραθέσει γεύμα εργασίας στη Γαλλίδα ομόλογό του.

Ειδικότερα, στα θέματα της συνάντησης περιλαμβάνονται η ανανέωση της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την Άμυνα και την Ασφάλεια, η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία με έμφαση στην καινοτομία, τα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και ζητήματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας, με έμφαση στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη.