Νίκος Φαραντούρης: «Συζητώ με την κα Καρυστιανού - Τα αιτήματα των αγροτών δεν είναι ούτε αντιπολιτευτικά, ούτε προσχηματικά, ούτε δυσανάλογα» - Real.gr

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι κάθε Σαββατοκύριακο βρίσκεται δίπλα στους αγρότες, όχι με κομματική ταυτότητα ή προς άγραν ψήφων, αλλά γιατί γνωρίζει ότι το ενεργειακό κόστος για τον αγροτικό κόσμο είναι δυσβάσταχτο. Τα αιτήματά τους δεν είναι ούτε αντιπολιτευτικά, ούτε προσχηματικά, ούτε δυσανάλογα.

Όμως αυτό που διακρίνει τις κινητοποιήσεις φέτος είναι ότι πέρα από τα δίκαια αιτήματα, πέφτει επιπλέον βαριά η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ και η οργή περισσεύει, αναφέρει ο Νίκος Φαραντούρης: «Η χώρα μας από την Κοινή Αγροτική Πολιτική λαμβάνει 13,5 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2023-2027. Από την πλευρά της, η Δανία, η οποία είναι πρωταθλήτρια εξαγωγών βιολογικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής και φυτικής παραγωγής, παίρνει λιγότερα από πέντε δισεκατομμύρια και όλα λειτουργούν όπως πρέπει. Άρα λοιπόν στη χώρα μας δεν καταλήγουν εκεί που πρέπει τα χρήματα».

Ερωτηθείς για τις σχέσεις του με την κα Καρυστιανού, ειδικά μετά τα καλά λόγια με τα οποία απευθύνθηκε στο πρόσωπό του, όταν τοποθετήθηκε για το ενδεχόμενο να δημιουργήσει έναν νέο πολιτικό φορέα, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανταπόδωσε την εκτίμηση και είπε ότι η Μαρία Καρυστιανού εκπροσωπεί σε μεγάλο βαθμό ένα κίνημα πολιτών που κατέβασε εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους με ένα πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη και δημοκρατία.

«Συζητώ με την κ. Καρυστιανού. Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από ένα μήνα περίπου συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση με ένα πολύ σοβαρό πάνελ διακεκριμένων συνταγματολόγων».

Υπάρχει μια «όσμωση» και μια συναντίληψη για πολύ σημαντικά ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας, επισήμανε ο κ. Φαραντούρης, που όμως αρνήθηκε να σχολιάσει αν προτίθεται να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ για να προσχωρήσει στον πολιτικό σχηματισμό που ενδεχομένως να εξαγγείλει το προσεχές διάστημα η κ. Καρυστιανού, καθώς υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για κόμματα που δεν υφίστανται ακόμη.

«Ένα τέτοιο κίνημα πολιτών θα ήταν καλοδεχούμενο, γιατί οποιοσδήποτε και από οπουδήποτε μετερίζι προέρχεται μια καλή πρόταση για το μέλλον του τόπου δεν μπορεί παρά να είναι μόνο καλοδεχούμενη» είπε ο ευρωβουλευτής, όμως προς το παρόν τόνισε ότι «εγώ συνεχίζω να κάνω απρόσκοπτα τη δουλειά μου και έχω και πάρα πολύ δουλειά».