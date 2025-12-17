Νίκος Παππάς: «Είχα λάθος αντίδραση, δεν θα αναλύσω σε τι κατάσταση ήταν ο δημοσιογράφος» - Real.gr

Με ανάρτηση στα Instagram Stories του, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, συνεχίζει να προκαλεί για το περισταστικό με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο. Παραδέχεται μεν ότι αντέδρασε λάθος, αφήνει ωστόσο υπονοούμενα για την κατάσταση στην οποία ήταν ο δημοσιογράφος.

Αναλυτικά αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Παραδέχομαι ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε εμένα και θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.Ίσως και αυτή η κατάστασή του να ήταν ο λόγος που “μετέφερε” γεγονότα και φράσεις όπως ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν. Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών, καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής, ποτέ δεν ήμουν “αγαπημένος” των ΜΜΕ. Το αντίθετο. Δεν με παραξενεύει λοιπόν το γεγονός ότι κάποιοι βιάστηκαν να με καταδικάσουν, πριν ακούσουν τη δική μου εκδοχή ή εξετάσουν τα πραγματικά γεγονότα. Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια ούτε τι συνέβη το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια κατάσταση βρισκόταν. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει απόδοση ευθυνών όπου χρειάζεται».

Νωρίτερα σε ανάρτηση προχώρησε ο δημοσιογράφος που κατήγγειλε την επίθεση από τον πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ενημερώνει πως είναι καλά στην υγεία του και ευχαριστεί για την στήριξη που έχει λάβει, από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε η είδηση.

Παράλληλα, εξηγεί πως δεν θα προχωρήσει σε κάποια δήλωση ή σύνδεση καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους».

Η ανάρτηση του Νίκου Γιαννόπουλου έχει ως εξής:

«Καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά.

Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους…»