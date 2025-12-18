Νίκος Παππάς στον ΑΝΤ1: «Δεν κρύβομαι - Μετά το συμβάν ακολούθησα κανονικά το πρόγραμμά μου» - Real.gr

Το περιβάλλον του ευρωβουλευτή τονίζει ότι «δεν κρύφτηκε, ούτε δραπέτευσε για να διαφύγει της σύλληψης».

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς δηλώνει μεν ότι δεν κρύβεται μετά το σοβαρό επεισόδιο και την επίθεση με γροθιές στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο, ενώ σε βάρος του έχει υποβληθεί μήνυση από το θύμα. Ωστόσο, παραμένει άφαντος.

Από το περιβάλλον του Νίκου Παππά έγιναν γνωστά τα εξής: «Δεν κρύφτηκε ούτε δραπέτευσε για να διαφύγει της σύλληψης. Η αστυνομία θα μπορούσε να έρθει στο γραφείο του στο Στρασβούργο να τον βρει, όμως δεν τον αναζήτησε κανείς. Την επόμενη ημέρα του συμβάντος ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμά του, πήγε κανονικά κανονικά στις ψηφοφορίες του ευρωκοινοβουλίου, έκανε και την προγραμματισμένη του ομιλία, και το ίδιο απόγευμα αποχώρησε, όπως είχε προγραμματίσει, για την Ελλάδα».

Όπως ανέφερε ο ANT1, την ώρα που ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος κατέθετε τη μήνυση, ο ευρωβουλευτής βρισκόταν στο βήμα και μιλούσε για την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη.

Ο Νίκος Παππάς διαγράφηκε από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος εισηγήθηκε τη διαγραφή του και από το κόμμα. Παράλληλα, ξεκίνησαν οι διαδικασίες και για τη διαγραφή του από την ευρωομάδα της Αριστεράς.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την καταγγελία του δημοσιογράφου, το περιστατικό συνέβη σε μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, το βράδυ της Τρίτης. Στο ίδιο μπαρ βρισκόταν και ο ευρωβουλευτής μαζί με συνεργάτες του. Όπως αναφέρεται, υπήρξε διαπληκτισμός, καθώς ο ευρωβουλευτής φέρεται να έβαλε τρικλοποδιά στον δημοσιογράφο.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος έκπληκτος, του ζήτησε τον λόγο λέγοντας του «μη με ξανακουμπήσεις». Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον δημοσιογράφο να «βγουν έξω να λογαριαστούν». Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και όταν έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει κάτω.