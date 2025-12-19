Νίκος Παππάς: Ζητάω συγγνώμη για την πράξη μου, αλλά δεν γρονθοκόπησα κανέναν - Real.gr

Νέες δηλώσεις για το περιστατικό με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο έκανε ο Νίκος Παππάς το πρωί της Παρασκευής.

«Δεν ξύπνησα ένα ωραίο πρωί στο Στρασβούργο και είπα ‘τι ωραία, θα τσακωθώ με αυτόν τον άνθρωπο, χωρίς κανένα λόγο’. Το δικό του αφήγημα αυτό λέει, ότι χωρίς κανένα λόγο και αιτία τσακώθηκα μαζί του», είπε ο Νίκος Παππάς και συνέχισε: «Πήγα σε ένα μαγαζί που συχνάζω. Εκεί καθόμουν σε μία πολυθρόνα με την παρέα μου, ήμουν πλάτη 3/4 στη συγκεκριμένη παρέα. Άκουγα τα ελληνικά, έχει πολλούς Έλληνες που συχνάζουν εκεί, δεν μου έκανε εντύπωση. Το μαγαζί είναι περίεργα διαρρυθμισμένο, οπότε πολύς κόσμος που περνά από δίπλα δεν βλέπει τα πόδια και “τρακάρουν” πάνω τους. Κάποια στιγμή ένιωσα κάποιος να με παρασύρει, τόσο πολύ που μου φάνηκε επιτηδευμένο».

«Εκεί τον σταματάω και του λέω “ζήτα συγγνώμη”. Πήρα μία απάντηση που εξ αρχής με σόκαρε, “σιγά μη ζητήσω συγγνώμη από σένα ρε Παππά”. Δεν ήθελα να λογομαχήσω μπροστά στον κόσμο εκείνη την ώρα, σηκώθηκα πάνω και του λέω “δεν καταλαβαίνω το ύφος σου και ποιος είσαι και μου μιλάς έτσι”. Μου λέει “ξέρεις ποιος είμαι πολύ καλά και που δουλεύω” και ότι “μπορώ να σε καταστρέψω”. Μου φάνηκε πολύ επιθετική η συμπεριφορά του».

«Υπέθεσα ότι έχει πιει αρκετά και ψάχνεται για μπελάδες. Τον συνόδευσα έξω και επέμενα να μου πει ποιος είναι, για να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας. Μου πετάει ένα χυδαίο και ανήθικο σχόλιο, για ένα πολύ προσωπικό και ευαίσθητο ζήτημα, που δεν θα ήθελα να το αναφέρω και θα το αναφέρω στη μήνυση που θα του κάνω, το οποίο με έκανε να χάσω την ψυχραιμία μου και να γίνω έξω φρενών».

«Βγήκαμε έξω και με το που άκουσα αυτό το σχόλιο έχασα τη ψυχραιμία μου και σήκωσα το χέρι μου. Σε καμία περίπτωση δεν τον γρονθοκόπησα, δεν τον χτύπησα από πίσω και δεν ήθελα να προκαλέσω σωματική βλάβη. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι υπερήφανος γι’ αυτή την πράξη και μετανιώνω. Μετά τη χειρονομία αυτή έφυγα και πήγα μέσα».

Νίκος Παππάς στον ΑΝΤ1: «Δεν κρύβομαι – Μετά το συμβάν ακολούθησα κανονικά το πρόγραμμά μου»

Όπως ανέφερε ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στο Mega επέστρεψε στην παρέα του εντός του μαγαζιού και ζήτησε να αποχωρήσουν. Έξω από το κατάστημα, όπως λέει, είχε συγκεντρωθεί μία παρέα δημοσιογράφων που συζητούσε το περιστατικό.

«Ακούστηκε μία φωνή από την παρέα να λέει: “εσύ είσαι ευρωβουλευτής και δέρνεις δημοσιογράφους;”. Εάν ήθελα να τον δείρω θα το έκανα, λόγω σωματοδομής. Δεν έχω καμία διάθεση, δεν προκάλεσα καμία σωματική βλάβη», είπε ο Νίκος Παππάς.

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, όταν συνειδητοποίησε ότι ο δημοσιογράφος ήταν γνωστός του, τον κάλεσε στο κινητό του τηλέφωνο για να λυθεί η παρεξήγηση. Ο δημοσιογράφος, λέει ο ευρωβουλευτής, του έκλεινε το τηλέφωνο, με αποτέλεσμα ο κος Παππάς να του στείλει μήνυμα να τον καλέσει.

«Τόσα χρόνια δεν συνηθίζω, παρά τις απειλές και τις προκλήσεις, δεν θα βρείτε ένα περιστατικό βίας στη διαδρομή μου, όταν είμαι έξω και διασκεδάζω».

«Πράγματι ξέφυγα. Ζητάω συγγνώμη απ’ όλους γι’ αυτή την πράξη μου. Έγινε μία ιστορία ότι γρονθοκόπησα. Σε καμία περίπτωση δεν γρονθοκόπησα κανέναν, δεν χτύπησα κανέναν πισώπλατα».

Όσο για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε πως «η διαγραφή είναι το μόνο θετικό που προέκυψε από αυτή την ιστορία».

«Κανείς δεν με πήρε τηλέφωνο να ρωτήσει τη δική μου πλευρά. Είδα μία ανακοίνωση ότι διαγράφηκα. Νομίζω είναι μία θετική εξέλιξη, μιας και δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας», είπε.

«Η βία δεν είναι λύση σε καμία αντιπαράθεση, όσο και να προκάλεσε ο δημοσιογράφος», κατέληξε ο ευρωβουλευτής, κάνοντας λόγο για μία ψυχοφθόρα διαδικασία για εκείνον και την οικογένειά του.