Nίκος Δένδιας: Εγκαινίασε στη Ν. Υόρκη την επίσημη εκστρατεία για την ελληνική υποψηφιότητα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Παρουσία δεκάδων επικεφαλής μονίμων αντιπροσωπειών απ’ όλο τον κόσμο, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η «η Ελλάδα πάντα υποστηρίζει τον διάλογο και τη διπλωματία ως το μοναδικό βιώσιμο μέσο για την επίτευξη των κύριων στόχων αυτού του Οργανισμού: Τη διεθνή ειρήνη, την ανάπτυξη και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ο κ. Δένδιας στάθηκε στις λέξεις δημοκρατία, διάλογος και διπλωματία, η οποίες θα αποτελέσουν τον οδικό χάρτη για την ελληνική υποψηφιότητα στο ΣΑ του ΟΗΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέλυσε διεξοδικά τις περιφερειακές προτεραιότητες που έχει θέσει η Ελλάδα, οι οποίες εδράζονται στις αρχές της πολυμέρειας και του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου με στόχο την υπεράσπιση των αρχών της διεθνούς τάξης που στηρίζεται σε κανόνες.

