Νίκος Δένδιας ο νέος υπουργός Εξωτερικών

Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και αριστούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Laws (LL.M.) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με ειδίκευση στο Ναυτικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο στο University College (U.C.L.) και στην Εγκληματολογία στο London School of Economics and Political Science (L.S.E.). Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.