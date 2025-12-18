Νομοσχέδιο ΕΔ - Αναγνωστοπούλου: Βαθμολογική καθήλωση των στρατιωτικών και έλλειψη προοπτικής - Real.gr

Βαθμολογική καθήλωση και έλλειψη προοπτικής στην εξέλιξη των στρατιωτικών και μάλιστα σε μια περίοδο μαζικών αποχωρήσεων, θα φέρει το νομοσχέδιο για τη "Μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή", όπως επισήμανε η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου, μιλώντας στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής 'Αμυνας της Βουλής.

«Είναι δυνατόν να φτάνουμε σήμερα το 2025 και να λέμε ότι οι Υπαξιωματικοί τα κάνουν όλα αυτά μόνο και μόνο για να παίρνουν βαθμούς χωρίς νόημα; Χωρίς αντίκρισμα; Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σεβασμό αυτούς τους στυλοβάτες του στρατεύματος;”, ανέφερε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Και πρόσθεσε: “Βαθμολογική καθήλωση και απώλεια έως και 6 βαθμών για αποφοίτους των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών. Σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Ανατροπή θεμελιωμένων προσδοκιών που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Έχει ανάγκη ένας εργαζόμενος να έχει θεμελιωμένες προσδοκίες και να μην ανατρέπονται αυτές; Το συμβόλαιο ανάμεσα στο κράτος και στον εργαζόμενο ειδικά σε έναν άνθρωπο που είναι στο στράτευμα να μην ανατρέπεται; Ανατρέπεται με αυτό το νομοσχέδιο. Περιορισμένες προοπτικές, μολονότι οι άνθρωποι αυτοί και αυξημένη συνεισφορά και αυξημένη εκπαίδευση και εμπειρία έχουν”.