Nομοσχέδιο ΕΔ - Αποστολάκης: Θίγεται το καθεστώς των υπαξιωματικών και μάλιστα αναδρομικά - Real.gr

Στο νομοσχέδιο για τη Μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, υπάρχουν διατάξεις που "θίγουν το καθεστώς των Υπαξιωματικών και μάλιστα αναδρομικά. Έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή της καθημερινότητας των στελεχών και μάλιστα με τρόπο αιφνιδιαστικό, ανέφερε, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης.

«Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε, γιατί γνωρίζουμε ότι πρέπει να φροντίζουμε το ηθικό και το φρόνημα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να παραμένει υψηλό για να μπορούν να επιτελούν στο ακέραιο το καθήκον τους», πρόσθεσε.

“Βλέπουμε ότι οι προτεινόμενες αλλαγές στο βαθμολόγιο φτάνουν ακόμα και 34 χρόνια πίσω. Δεν προκαλεί αλλαγή αυτή η νομοθέτηση ή ανασφάλεια δικαίου; Δεν επηρεάζεται η εμπιστοσύνη του πολίτη στο κράτος; Φαίνεται ότι πολλά στελέχη έχουν ισχυρές αντιδράσεις καθώς αλλάζουν τα δεδομένα, πάνω στα οποία είχαν προγραμματίσει τη ζωή τους”,είπε ο κ. Αποστολάκης.

Ο βουλευτής ανέφερε επίσης ότι οι μισθολογικές αυξήσεις που ανακοινώθηκαν και πρόκειται να νομοθετηθούν δεν αντιστοιχούν σε αυτές που ανέμεναν τα στελέχη με αποτέλεσμα την εύλογη δυσαρέσκειά τους. “Διαπιστώνεται ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν θα λάβουν ούτε μέσα στις γιορτές τις αυξήσεις που έχουν εξαγγελθεί ήδη από τον Οκτώβριο. Βεβαίως, αυτό δεν γινότανε, αφού δεν είχε ψηφιστεί αυτό στο νομοσχέδιο. Θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε σταθερότητα, θέλουμε επιχειρησιακή λειτουργικότητα και θέλουμε ένα προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων να είναι ικανοποιημένο”, είπε ο κ. Αποστολάκης και επισήμανε: “Πραγματικά, έχει προκύψει σοβαρή αναστάτωση, καθώς οι αλλαγές αφορούν σοβαρά σημεία για τη σταδιοδρομία των στελεχών. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι Αξιωματικοί θα πρέπει να παραμένουν για περισσότερα χρόνια σε κάθε βαθμό και να αποστρατεύονται με το βαθμό του Συνταγματάρχη. Ένα μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά με τους Υπαξιωματικούς είναι ότι χάνουν 6 ολόκληρους βαθμούς από το βαθμό του Ανθυπασπιστή, σύμφωνα με αυτά τα οποία υπολόγιζαν όταν μπήκαν στο στράτευμα”.