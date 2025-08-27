Novartis: Η πρόταση της εισαγγελέως για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες - Real.gr

Την ενοχή των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη και της Μαρίας Μαραγγέλη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης σε βάρος πολιτικών προσώπων πρότεινε η εισαγγελέας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών Ειρήνη Πελεκάνου, όπου δικάζονται οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση Novartis.

Της Άννας Κανδύλη

Συγκεκριμένα κατά την εισαγγελική λειτουργό η Μ. Μαραγγέλη τέλεσε το συγκεκριμένο αδίκημα σε βάρος των: Σαμαρά, Λοβέρδου, Γεωργιάδη, Αβραμόπουλου , Σαλμά Στουρνάρα και της συζύγου του Λίνας Νικολοπούλου καθώς και κατά του καθηγητή Νίκου Μανιαδάκη. Ο Φ. Δεστεμπασίδης ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος για ψευδή κατάθεση σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη, του Ι. Στουρνάρα, της συζύγου του και του Δ. Αβραμόπουλου.

Αντίθετα η κ. Πελεκάνου ζήτησε την απαλλαγή τους για επιμέρους πράξεις ψευδούς κατάθεσης καθώς και την πλήρη απαλλαγή τους από την κατηγορία της ψευδούς καταμήνυσης καθώς όπως είπε: σημειώνοντας πως «η μόνη ευθεία καταμήνυση που υπάρχει είναι από τον κ. Σαράκη στην Αμερική από τους πελάτες του. Δεν υπάρχει καμία άλλη καταμήνυση, οποιασδήποτε μορφής. Ούτε μήνυση, ούτε κατάθεση ούτε τίποτα που να δείχνει πρόθεση καταμήνυσης. Οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να καταθέσουν στο πλαίσιο έρευνας έπειτα από καταγγελία που είχε ήδη γίνει. Η ψευδής καταμήνυση προστέθηκε αυτεπάγγελτα από την εισαγγελία. Θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι για την ψευδή καταμήνυση».

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην αγόρευσή της η εισαγγελέας, το σκεπτικό της για την διαφορετική ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων βασίστηκε εν πολλοίς στο ότι η Μ. Μαραγγέλη όσα κατέθεσε τα παρουσίασε ως πραγματικά περιστατικά ενώ ο Φ. Δεστεμπασίδης αποδίδει τα περισσότερα από όσα καταθέτει στα όσα του μετέφερε ο Κωνσταντίνος Φρουζής. «Οι κατηγορούμενοι πίστευαν ότι μπορούν να πουν ότι θέλουν γιατί ήταν σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων και δεν μπορούσε να τους ακουμπήσει κανείς. Παρόλα αυτά επέλεξαν από την αρχή να πουν ότι μεταφέρουν όσα ξέρουν από το Φρουζή. Προσθέτοντας βέβαια δικές τους κορώνες. Ο Φρουζής όμως τα αρνείται, αλλά δεν τους έχει κατά μηνύσει…Δεν θέλει πράγματι δικαστικούς αγώνες όπως είπε; Ή φοβάται ότι μια προκαταρκτική εξέταση ότι θα σκάψει παραπάνω; Το δικαστήριο αυτό δε δικάζει εγκλήματα διαφθορας, είναι ένα απλό Μονομελές. Το ζήτημα δεν είναι η δυσφήμηση των προσώπων, αλλά διακυβεύτηκε η ορθή απονομή της Δικαιοσύνης» είπε η εισαγγελέας ολοκληρώνοντας την πρότασή της.

Οι καταθέσεις Μαραγγέλη

Ειδικότερα, η κ. Πελεκάνου για τον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη ανέφερε πως η αθωότητα τους για την γραμματέα του Αδωνι Γεωργιάδη, Βασιλική Κατραβά, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον Αντώνη Σαμάρα και τον Ευάγγελο Βενιζελο, προκύπτει από την κατάθεση του και μόνο.

Αντιθέτως για την Μ. Μαραγγέλη σημείωσε πως η κατηγορούμενη λέει ότι: «η Novartis κέρδισε την εύνοια Σαμαρά. Δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανύπαρκτος ο χώρος στάθμευσης και μόνο οι αρχηγοί κρατών μπαίνουν. Στις 28/1/2018 αναφέρει ότι συνάντησε τον Πτωχό και κλείστηκε έπειτα το ραντεβού. Έφυγε «υποτίθεται» για το Μαξίμου, αυτό το λέω εγώ, εκείνη δεν το είπε έτσι. Από τις καταθέσεις της βλέπω ότι ο Φρουζής είχε την αντιμετώπιση που θα έπρεπε να έχει όποιος θα το επισκεπτόταν. Η βαλίτσα, τα πολύχρωμα χαρτονομίσματα, το τηλεφώνημα για το πάρκινγκ παίζουν ρόλο δημιουργίας εντυπώσεων. Η Μαραγγέλη χθες έδωσε άλλη διάσταση. Έγινε τραπεζική έρευνα και προέκυψε ότι σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε παράνομη πράξη. Η Μαραγγέλη να κηρυχθεί ένοχη για Σαμαρά».

Για τα όσα κατέθεσε βάρος του Ανδρέα Λοβέρδου, η εισαγγελέας ανέφερε πως «Η Μαραγγέλη παρουσιάζει ως βέβαιο το γεγονός χρηματισμού Λοβέρδου και δεν το αποδίδει στο Φρουζή, όπως ο Δεστεμπασίδης. Παρουσιάζει όσα λέει ως γεγονότα και όχι ως πληροφορίες. Σε δεύτερη κατάθεση της, καταθέτει με υποδειγματικό τρόπο όλα τα περιστατικά που την οδήγησαν στο συμπέρασμα αυτό.

ο Λοβέρδος ελέγχθηκε και δεν βρέθηκε τίποτα μεμπτό. Να κηρυχθεί ένοχη για Λοβέρδο».



Σχετικά με τον πρώην υπουργό Μάριο Σαλμάς η εισαγγελέας είπε ότι «Επί Σαλμά ελήφθησαν αποφάσεις που δεν ευνοούσαν καμία φαρμακευτική. Ολα αυτά μηδενίζουν την πιθανότητα να ευνοούσε φαρμακευτικές εταιρίες. Να κηρυχθεί ένοχη για Σαλμά». Όσον αφορά στον Α. Γεωργιάδη, κατά την εισαγγελική λειτουργό, η Μ. Μαραγγέλη «Είπε για αντάλλαγμα 2 εκ ευρώ τα οποία πήρε σε βαλιτσάκι. Είπε πως τα γνωρίζει από το Φρουζή. Ανάφερε συνάντηση Φρουζή και Γεωργιάδη, γεγονός που παραδέχθηκαν και οι δύο άνδρες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η Μαραγγέλη αναφέρει ότι μπροστά της έγιναν τρεις παραλαβές χρημάτων.

Για τον Γεωργιάδη υπήρξαν κάποιες αδιευκρίνιστες καταθέσεις ποσών αλλά δεν ερευνήθηκαν περαιτέρω αφού δεν βρέθηκε κάτι αξιόποινο.»

Σύμφωνα με την εισαγγελέα για τον κ. Στουρνάρα και τη σύζυγό του , η Μαραγγέλη «Κατέθεσε με βεβαιότητα ότι ο Στουρνάρας χρηματίστηκε και τα χρήματα ξεπλύθηκαν μέσω της εταιρίας της συζύγου του. Δεν είπε πως της μεταφέρθηκαν από άλλον οι πληροφορίες, αλλά πως το γνωρίζει γιατί συμμετείχε στη διοργάνωση. Οι λογαριασμοί της οικογένειας Στουρνάρα έχουν ελεγχθεί 11 φορές και δεν έχει βρεθεί τίποτα».Τέλος, για τα όσα κατέθεσε η κατηγορούμενη για τον Δ.Αβραμόπουλο, η εισαγγελέας κατέληξε πως «Δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί της. Δεν αφήνει περιθώριο παρεξήγησης. Μεταφέρει ως πραγματικά περιστατικά την καταβολή των 200.000 ευρώ. Οι λογαριασμοί ερευνήθηκαν αλλά δε βρέθηκαν χρήματα να προέρχονται από τη Novartis».

Οι «κόκκινες γραμμές» Δεστεμπασίδη

Όσον αφορά στον Φ. Δεσταμπασίδη, κατά την εισαγγελέα στην περίπτωση του Α. Γεωργιάδη «Ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές αυτή τη φορά. Εξήγαγε συμπέρασμα και έκανε λόγο για ξέπλυμα χρημάτων. Λέει πως γνώριζε τα έσοδα Γεωργιάδη και δε θα μπορούσαν να στηριχτούν οι κινήσεις του σε αυτά και συμπέρανε ότι ξεπλένει χρήματα.Παρουσίασε ως δεδομένο ότι τα έσοδα των τηλεπωλήσεων είναι εικονικά και προέρχονται από ξέπλυμα».

Σχετικά με αναφορές του κατηγορούμενου στον Δ. Αβραμόπουλο, η εισαγγελέας ανέφερε πως «Την αρμοδιότατα να αποφασίσει για την πανδημία δεν έχει εκάστοτε υπουργός. Σε καμία περίπτωση οι αρμοδιότητες δεν συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του υπουργού Υγείας. Οποιαδήποτε δήλωση ανάκλησης και να γίνει στο ακροατήριο αντιμετωπίζεται από εμένα με δυσπιστία. Είναι σε θέση ο Δεστεμπασίδης να γνωρίζει την ανακρίβεια των λεγόμενων του. Τέλεσε το αδίκημα, στοιχειοθετείται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση».

Στην περίπτωση του Ι. Στουρνάρα και της συζύγου του, κατά την εισαγγελέα, αν και απέδωσε τους ισχυρισμούς του στον Κ. Φρουζή, υπάρχει διαφορά καθώς «Τα θέματα της διοργάνωσης συνεδρίων εμπίπτουν στον επαγγελματικό τομέα του, άρα ότι και να έλεγε ο Φρουζής, ο Δεστεμπασίδης έπρεπε να ξέρει πως διοργανώνονται τα συνέδρια. Δεν μπορούσε να παραπλανηθεί».