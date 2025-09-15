Novartis: Ποινή φυλάκισης 25 και 33 μηνών σε «Σαράφη», «Κελέση» - Οι αντιδράσεις Σαμαρά, Γεωργιάδη, Αβραμόπουλου, Λοβέρδου - Real.gr

Ποινή φυλάκισης 25 μηνών επέβαλλε το Μονομελές Πλημμεληοδικείο Αθηνών στον Φιλίστωρα Δεστεμπεσίδη και 33 μηνών στην Μαρία Μαραγγέλη για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, με τριετή αναστολή, στην υπόθεση Novartis.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση» το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες που με τις καταθέσεις τους είχαν εμπλέξει 10 πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση, τα οποία στη συνέχεια είτε απαλλάχτηκαν, είτε η δικογραφία γι’ αυτούς αρχειοθετήθηκε, καταδικάστηκαν για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση κατά εξακολούθηση.

Συγκεκριμένα, ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος διατήρησε αμφιβολίες.

Η Μαρία Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μαρίου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελέας της Έδρας, Ειρήνη Πελεκάνου είχε προτείνει απαλλαγή και των δύο για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης κρίνοντας πως τα όσα ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ήταν αφού κλήθηκαν να καταθέσουν στους τότε Εισαγγελείς Διαφθοράς, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργούσαν.

Γιαννης Απατσίδης: «Πρόκειται για μία απόφαση σε πρώτο βαθμό, εν μέρει καταδικαστική κι εν μέρει αθωωτική»

O συνήγορος του Δεσταμπασίδη, Γιαννης Απατσίδης, δήλωσε τα εξής:

Πρόκειται για μία απόφαση σε πρώτο βαθμό, εν μέρει καταδικαστική κι εν μέρει αθωωτική, το καταδικαστικό αποτέλεσμα της οποίας είχαν προδιαγράψει κυβερνητικά στελέχη, ακόμη και την προτεραία της έκδοσής της, παραβιάζοντας το τεκμήριο αθωότητας. Ως δικηγόρος είμαι ικανοποιημένος που αυτό που επιδίωκε το πολιτικό σύστημα, δηλαδή τον εγκλεισμό στη φυλακή ή τον βασανισμό μαρτύρων και εισαγγελέων, δεν επετεύχθη. Ως πολίτης όμως είμαι βαθιά απογοητευμένος που το μήνυμα που κάποιοι επεδίωκαν να εκπέμψει δόθηκε έστω και κουτσουρεμένο: μην τολμήσει κανείς μάρτυρας που γνωρίζει να ανακοινώσει πιθανές πράξεις διαφθοράς. Aφενός ευελπιστούμε στον δεύτερο βαθμό, αφετέρου θα πράξουμε από κοινού με τον συνάδελφο κύριο ιπποκράτη μυλωνά καθετί επιβαλλόμενο σε κάθε ευρωπαϊκή και υπερεθνική αρχή. Ίσως το ίδιο μονομελές, υπό άλλες συνθήκες και λιγότερες πιέσεις και υπόγειες απειλές, να απείχε από την επιβεβαίωση μίας αδυσώπητης πολιτικής δίωξης.

Δημητρακόπουλος: Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη

Δήλωση έκανε ο δικηγόρος του Άδωνι Γεωργιάδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

«Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Οι επιστρατευθέντες μάρτυρες καταδικάστηκαν ότι ψευδώς καταμήνυσαν και ψευδώς κατέθεσαν σε βάρος του» είπε αρχικά. «Η απόφαση θωρακίζει την Δημοκρατία απέναντι σε αυτούς, που στο μέλλον θα επιχειρήσουν να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή της χώρας, χρησιμοποιώντας ψευδομάρτυρες. Αυτοί που παρείχαν ποινική ασυλία στους ψευδομάρτυρες για να πλήξουν άφοβα τον πολυκομματισμό, σήμερα θα πρέπει να αναλογιστούν τι έπραξαν» πρόσθεσε.

Σαμαράς για υπόθεση Novartis: Να αποκαλυφθούν αυτοί που ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε την εξής δήλωση για την υπόθεση Novartis:

«Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη!

Και η Δικαιοσύνη επιβάλλει όχι απλά την τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοβάρτις!

Για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια».

Γεωργιάδης για Novartis: Προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, θα ζητήσει κανείς συγγνώμη;

Για «ημέρα δικαίωσης» έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis.

«Ημέρα Δικαίωσης η σημερινή για όλους εμάς που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, για να κερδίσουν τις εκλογές», αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης και σημειώνει:

«Ένοχοι, ψεύτες και συκοφάντες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσίαζαν ως ‘’ήρωες’’. Θα μας ζητήσει άραγε κανένας τους συγγνώμη; Πολύ αμφιβάλλω. Η Ελληνική Δικαιοσύνη μίλησε, ως προς το ποινικό σκέλος, καταθέτω άμεσα και Αγωγή για αποζημίωση και στους δύο. Το ψέμα και η συκοφαντία πρέπει να έχουν συνέπειες για να μην βρουν ποτέ ξανά μιμητές», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Ημέρα Δικαίωσης η σημερινή για όλους εμάς που η Κυβέρνηση @syriza_gr και ο @atsipras προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, για να κερδίσουν τις Εκλογές. Ένοχοι, ψεύτες και συκοφάντες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσιάζαν ως «ήρωες». Θα μας ζητήσει άραγε κανένας τους… pic.twitter.com/9xc2ZeLh10 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 15, 2025

Δημήτρης Αβραμόπουλος : «Η σκευωρία αποκαλύφθηκε – Απομένει να αποκαλυφθούν οι σκευωροί»

«Η καταδίκη των δύο κουκουλοφόρων για ψευδομαρτυρία αποτελεί την πλήρη αποκάλυψη της σκευωρίας που επί χρόνια δηλητηρίασε τη δημόσια ζωή και επιχείρησε να κατασκευάσει ενοχές εκεί όπου δεν υπήρχαν», τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την υπόθεση Novartis.

«Η Δικαιοσύνη έκανε το πρώτο βήμα. Τώρα οφείλουν να μιλήσουν οι ίδιοι οι καταδικασμένοι και να αποκαλύψουν ποιοι τους έβαλαν να καταθέσουν ψευδώς. Ποιοι ήταν οι ηθικοί αυτουργοί, ποιοι οργάνωσαν και κατεύθυναν αυτήν την πλεκτάνη» επισημαίνει στη δήλωσή του ο κ. Αβραμόπουλος και προσθέτει: «Η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις και δεν μπορεί να αρκεστεί μόνο στους εκτελεστές. Η αλήθεια πρέπει να φτάσει μέχρι τους εμπνευστές και καθοδηγητές. Γιατί μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς.

Η σκευωρία αποκαλύφθηκε. Απομένει να αποκαλυφθούν οι σκευωροί».

Ανδρέας Λοβέρδος για Novartis: Η αδικία ηττήθηκε, το δίκαιο αποδόθηκε

«Οι σκευωρίες κατέρρευσαν, οι ψευδομάρτυρες ξεγυμνώθηκαν, η αδικία ηττήθηκε. Το δίκαιο αποδόθηκε», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ανδρέας Λοβέρδος με αφορμή την ενοχή των προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis.

H ανάρτηση του Ανδρέα Λοβέρδου:

«Ένοχοι!!! Ένοχοι οι κουκουλοφόροι ψευδομάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη. Επτά χρόνια άντεξα με υπομονή και πίστη, χωρίς να καταφύγω σε κανένα βουλευτικό προνόμιο, με εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη που βλέπει ακόμα και μέσα στα σκοτάδια. Από την πρώτη στιγμή έλεγα: η αλήθεια και το δίκαιο είναι οι αήττητοι αντίπαλοι της αδικίας και της συκοφαντίας. Σήμερα, το είδαν όλοι: οι σκευωρίες κατέρρευσαν, οι ψευδομάρτυρες ξεγυμνώθηκαν, η αδικία ηττήθηκε. Το δίκαιο αποδόθηκε».