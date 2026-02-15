Ντόρα Μπακογιάννη για Αννα Ψαρούδα Μπενάκη: Ως πρώτη γυναίκα πρόεδρος της βουλής υπήρξε κόσμημα και έμπνευση για όλους - Real.gr

Quantcast
Ντόρα Μπακογιάννη για Αννα Ψαρούδα Μπενάκη: Ως πρώτη γυναίκα πρόεδρος της βουλής υπήρξε κόσμημα και έμπνευση για όλους

15:33, 15/02/2026
«Με συγκίνηση αποχαιρετούμε την ‘Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, μια σπουδαία προσωπικότητα της δημόσιας ζωής και της νομικής επιστήμης. Ως πρώτη γυναίκα πρόεδρος της βουλής υπήρξε κόσμημα και έμπνευση για όλους αφήνοντας έντονο αποτύπωμα» αναφέρει σε δήλωσή της για την απώλεια της Αννας Ψαρούδα Μπενάκη η Ντόρα Μπακογιάννη .

«Η πορεία της χαρακτηρίστηκε από ήθος, συνέπεια και αφοσίωση στους θεσμούς και τη δημοκρατία.

Η συμβολή της στον δημόσιο διάλογο, στη νομική σκέψη και στη θεσμική λειτουργία της χώρας υπήρξε πολύτιμη» υπογράμμισε, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της στους οικείους της.

15:33 15/02
