Ο Άδ. Γεωργιάδης για τη λειτουργία νοσοκομείων και κέντρων υγείας στις πυρόπληκτες περιοχές - Real.gr
10:05, 13/08/2025
Σύμφωνα με νεότερη ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο «Χ»:

– Τα Κέντρα Υγείας Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κάτω Αχαΐας επαναλειτουργούν με κάποια προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.

-Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, κατά τη χθεσινή εφημερία προσήλθαν 14 περιστατικά από συνεπεία φωτιάς, 11 πολίτες και 3 πυροσβέστες. Οι 12 αφού έλαβαν ιατρική φροντίδα αποχώρησαν με οδηγίες. Οι 2 τελευταίοι εξετάζονται ακόμα.

-Στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας παραμένουν 24 περιστατικά. Από αυτά, ένας πυροσβέστης με ελαφριά εγκαύματα και οι υπόλοιποι είναι διακομιδές από γειτονικά Κέντρα Υγείας και χωριά που είχαν πρόβλημα ηλεκτροδότησης.

 

