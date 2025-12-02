Ο Ανδρέας Λοβέρδος απαντά για τη σύλληψη του γιού του - Real.gr

«Το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του.», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας στην εκπομπή Kontra24 με τη Λουκία Γκάτσου, δήλωσε ότι ο γιος του πρέπει να αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη χωρίς ειδική μεταχείριση και επισήμανε ότι ο νόμος είναι ίδιος για όλους.

Στην εκπομπή ο κ. Λοβέρδος δήλωσε: «Καταρχάς έχω δύο γιους, αυτός είναι ο μικρότερος και έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και απτό. Ο νόμος είναι ίδιος για όλους τους πολίτες. Είτε είναι άντρες, είτε είναι γυναίκες, είτε είναι νέοι, νεότεροι ή μεγαλύτεροι, ο νόμος είναι ίδιος. Είμαστε ίσοι απέναντι του νόμου και ο νόμος μας συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Τελεία και παύλα.»

Στη συνέχεια διευκρίνισε τη δική του στάση απέναντι σε τυχόν ειδική μεταχείριση: «Την ακολούθησα και για τον εαυτό μου, και για το παιδί μου και για οποιονδήποτε. Την δικογραφία δεν την έχω δει. Υπάρχουν πράγματα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα τα οποία δεν τα έχει η δικογραφία. Όπως μου λέει η δικηγόρος που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του Δημήτρη.»

Στην ίδια συζήτηση ο κ. Λοβέρδος τόνισε ότι δεν επιδιώκει να επηρεάσει τη νομική διαδικασία και ότι το ζήτημα θα κριθεί από τα αρμόδια όργανα: «Το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω, αλλά δεν δικαιολόγω κάθε πράξη του. Ποια είναι η πράξη του, θα την εξετάσει το δικαστήριο.»

Σχετικά με το ιστορικό, δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει αναφέρουν ότι πρόκειται για δεύτερο περιστατικό στο οποίο ο νεαρός έχει εμπλακεί σε υποθέσεις με την τροχαία. Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν δύο ξεχωριστά επεισόδια που οδήγησαν σε αστυνομικούς ελέγχους, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει πλήρως γνωστές όλες οι λεπτομέρειες της δικογραφίας. Ο ίδιος ο κ. Λοβέρδος παραδέχθηκε ότι δεν έχει δει τη δικογραφία και επικαλείται την ενημέρωση που λαμβάνει από τη νομική υπεράσπιση του γιου του.

Δείτε το βίντεο: