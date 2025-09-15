Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος της ΝΔ εξελέγη πρόεδρος της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Real.gr

Με συνοπτικές διαδικασίες και με μόνο θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή προεδρείου ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Η πλειοψηφία απέρριψε την πρόταση της αντιπολίτευσης για διακομματικό προεδρείο με συνέπεια κατά την ψηφοφορία που ακολούθησε στις θέσεις του Προεδρείου να εκλεγούν μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα Πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγη ο βουλευτής της Ν.Δ Ανδρέας Νικολακόπουλος με 18 ψήφους μία παραπάνω από τον αριθμό βουλευτών της Ν.Δ , Αντιπρόεδρος η Μαρία Συρεγγέλα με 17 ψήφους και γραμματέας η Ιωάννα Λυτρίβη με επίσης 17 ψήφους.

Τις επόμενες ημέρες η επιτροπή θα συνεδριάσει προκειμένου να καταρτιστεί ο πρώτος κατάλογος μαρτύρων αλλά και τα έγγραφα που θα ζητήσει η εξεταστική από τη δικαιοσύνη.