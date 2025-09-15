Quantcast
Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος της ΝΔ εξελέγη πρόεδρος της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Real.gr
real player

Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος της ΝΔ εξελέγη πρόεδρος της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

13:48, 15/09/2025
Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος της ΝΔ εξελέγη πρόεδρος της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με συνοπτικές διαδικασίες και με μόνο θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή προεδρείου ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
του Γιώργου Λυκουρέντζου

Η πλειοψηφία απέρριψε την πρόταση της αντιπολίτευσης για διακομματικό προεδρείο με συνέπεια κατά την ψηφοφορία που ακολούθησε στις θέσεις του Προεδρείου να εκλεγούν μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα Πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγη ο βουλευτής της Ν.Δ Ανδρέας Νικολακόπουλος με 18 ψήφους μία παραπάνω από τον αριθμό βουλευτών της Ν.Δ , Αντιπρόεδρος η Μαρία Συρεγγέλα με 17 ψήφους και γραμματέας η Ιωάννα Λυτρίβη με επίσης 17 ψήφους.

Τις επόμενες ημέρες η επιτροπή θα συνεδριάσει προκειμένου να καταρτιστεί ο πρώτος κατάλογος μαρτύρων αλλά και τα έγγραφα που θα ζητήσει η εξεταστική από τη δικαιοσύνη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Novartis: Ποινή φυλάκισης 25 και 33 μηνών σε «Σαράφη», «Κελέση» - Οι αντιδράσεις Σαμαρά, Γεωργιάδη, Αβραμόπουλου, Λοβέρδου

Novartis: Ποινή φυλάκισης 25 και 33 μηνών σε «Σαράφη», «Κελέση» - Οι αντιδράσεις Σαμαρά, Γεωργιάδη, Αβραμόπουλου, Λοβέρδου

13:41 15/09
Eurobasket: H Εθνική έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» υπό τους ήχους του «Final Countdown» - Εικόνες & βίντεο

Eurobasket: H Εθνική έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» υπό τους ήχους του «Final Countdown» - Εικόνες & βίντεο

14:30 15/09
Ανησυχία για τις εγγραφές στη Μεγάλη του Γένους Σχολή: Χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου μετά από 571 χρόνια

Ανησυχία για τις εγγραφές στη Μεγάλη του Γένους Σχολή: Χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου μετά από 571 χρόνια

15:20 15/09
Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται πολυτελή αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και των συγγενών της

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται πολυτελή αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και των συγγενών της

12:44 15/09
Mητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

Mητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

10:55 15/09
Βίντεο από τον ξυλοδαρμό οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά - «Άρχισα να κορνάρω, με έβρισε και με χτύπησε»

Βίντεο από τον ξυλοδαρμό οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά - «Άρχισα να κορνάρω, με έβρισε και με χτύπησε»

13:11 15/09
Φοβερός Τεντόγλου: «Πέταξε» στον τελικό με το πρώτο άλμα

Φοβερός Τεντόγλου: «Πέταξε» στον τελικό με το πρώτο άλμα

15:36 15/09
Γερουλάνος στον Realfm 97,8: «Δεν υπάρχει κανένα παράθυρο συνεργασίας ούτε με την ΝΔ ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη»

Γερουλάνος στον Realfm 97,8: «Δεν υπάρχει κανένα παράθυρο συνεργασίας ούτε με την ΝΔ ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη»

14:45 15/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved