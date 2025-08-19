Ο διάλογος με τη Λιβύη και τα τουρκικά εμπόδια - Real.gr

Η Αθήνα αναμένει από την κυβέρνηση της Τρίπολης τον ορισμό διαπραγματευτικής ομάδας για την οριοθέτηση ΑΟΖ. Σεισμικές έρευνες προανήγγειλε η Αγκυρα.

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ενώ η Αθήνα περιμένει από την κυβέρνηση της Λιβύης να ορίσει διαπραγματευτική ομάδα για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την οριοθέτηση ΑΟΖ, όπως συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη, στα μέσα Ιουλίου, η Τουρκία διά του υπουργού Ενέργειας- προαναγγέλλει σεισμικές έρευνες στα χωρικά ύδατα της Λιβύης. Αν η κυβέρνηση της Τρίπολης ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην Αθήνα και οι διαπραγματεύσεις ξεκινήσουν άμεσα, δηλαδή το φθινόπωρο, δεν αποκλείεται καθόλου να διεξαχθούν την ίδια ακριβώς περίοδο που το τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Oruc Reis» θα απλώνει τα καλώδιά του στα λιβυκά νερά.

Στην προαναγγελία των σεισμικών ερευνών προχώρησε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ. Σε συνέντευξή του στο Sky News Arabia, ανακοίνωσε ότι σύντομα τα τουρκικά ερευνητικά σκάφη θα ξεκινήσουν σεισμικές έρευνες στα χωρικά ύδατα της Λιβύης και της Σομαλίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τουρκίας που επικεντρώνεται στην εξερεύνηση ενεργειακών ευκαιριών εκτός της χώρας.

Ο Τούρκος υπουργός δεν αποκάλυψε σε ποιες περιοχές θα σταλούν τα τουρκικά ερευνητικά, αλλά η αναφορά του σε «χωρικά ύδατα» αφορά περιοχές εντός των 12 ναυτικών μιλίων από τις λιβυκές ακτές. Η χρονική στιγμή που θα γίνει αυτό, σύμφωνα με τουρκικές πηγές, θα είναι πιθανότατα στις αρχές του φθινοπώρου, όταν το «Oruc Reis», που πέρασε το Σουέζ με κατεύθυνση την Τουρκία τον Ιούνιο, θα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες συντήρησης και θα ξεκινήσει τον κατάπλου στα χωρικά ύδατα της Λιβύης.

Η εικόνα του τουρκικού ερευνητικού να αλωνίζει στην περιοχή νοτίως της Κρήτης δεν θα είναι καθόλου ευχάριστη για την Αθήνα, ακόμα και αν παραμείνει αυστηρά μέσα στα όρια της αποστολής του. Διπλωματικοί κύκλοι λένε ότι δεν θα πρέπει να αποκλείεται, ιδιαίτερα σε ημέρες που η θάλασσα θα είναι ταραγμένη, να παρεκκλίνει της προκαθορισμένης πορείας και να βρεθεί μέσα σε ελληνική δυνάμει ΑΟΖ. Αλλωστε, είναι κάτι που οι Τούρκοι το έχουν κάνει και στο παρελθόν.

Πέρα από μια απλή προβοκάτσια πάντως ελληνικές κυβερνητικές πηγές ανησυχούν και για το ενδεχόμενο το τουρκικό ερευνητικό να προσπαθήσει να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος της χώρας μας, αποκλειστικά με στόχο να τινάξει στον αέρα τις συνομιλίες ανάμεσα στην Αθήνα και την Τρίπολη για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, αν βεβαίως αυτές έχουν ξεκινήσει. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν από την Αθήνα ότι επισπεύδουσα για τις σεισμικές έρευνες δεν ήταν μόνο η Τουρκία αλλά και η ίδια η Λιβύη, δηλαδή η κυβέρνηση της Τρίπολης και η κρατική εταιρεία πετρελαίων NOC της Λιβύης. Υπενθυμίζεται πως πριν από λιγότερο από δύο μήνες η NOC είχε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την τουρκική κρατική εταιρεία TPAO η οποία προέβλεπε τη διεξαγωγή γεωλογικών και γεωφυσικών μελετών σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει γι’ αυτή τη συμφωνία η NOC σχεδιάζεται να διεξαχθεί δισδιάστατη σεισμική έρευνα στο πλαίσιο του έργου που θα εκτελέσει ο τουρκικός οργανισμός. Από τις τέσσερις περιοχές του Λιβυκού Πελάγους, που είχε παρουσιάσει η NOC, τμήματα των δύο βρίσκονται εντός των χωρικών υδάτων της Λιβύης, ενώ όλες συνορεύουν με τη μέση γραμμή της υφαλοκρηπίδας, όπως ορίζεται από τον ελληνικό νόμο 4001/2011.

Αποτελεί δεδηλωμένο στόχο της κυβέρνησης της Τρίπολης και της NOC (που λειτουργεί με μεγάλο βαθμό αυτονομίας) να ξαναφέρουν στη χώρα τους μεγάλους ενεργειακούς παίκτες και τις πολυεθνικές εταιρείες. Είναι ενδεικτικό ότι η ExxonMobil υπέγραψε πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας με τη NOC για τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα στη νοτιοδυτική ακτή και στον Κόλπο της Σύρτης, ενώ στον διαγωνισμό για τα νέα οικόπεδα που δημοπρατεί η Λιβύη αναμένεται να συμμετάσχει και η Chevron, δηλαδή οι δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται και στα ελληνικά οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Ανθρωποι με εμπειρία στα ενεργειακά ισχυρίζονται ως εκ τούτου πως δεν θα πρέπει να αναμένονται αναταράξεις.

Ρόλος

Από την πλευρά της η Τουρκία, η οποία στην πραγματικότητα έχει ενεργοποιήσει όλα τα μνημόνια συνεργασίας που έχει υπογράψει με την κυβέρνηση της Τρίπολης, επιδιώκει σίγουρα να δείξει «σημαία» σε αυτήν την περιοχή της Μεσογείου και να επιβεβαιώσει τον σημαντικό ρόλο που διεκδικεί στη Λιβύη. Πριν από τρεις εβδομάδες άλλωστε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας είχε προαναγγείλει την επιστροφή των πλοίων-γεωτρύπανων στη Μεσόγειο μιλώντας για γεωτρήσεις στην Κύπρο και στη Λιβύη. Μάλιστα παρατήρησε ότι η Λιβύη είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες. «Ενδιαφερόμαστε για έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου τόσο σε υπεράκτιες όσο και σε χερσαίες περιοχές της Λιβύης. Υπάρχουν περιοχές-κοιτάσματα που είμαστε κοντά σε συμφωνία, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει καμία περιοχή-κοίτασμα που να μπορώ να πω ότι έχουμε υπογράψει συμφωνία.Ομως θα μπορούσαν να υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με αυτούς τους τομείς», είπε ο Τούρκος υπουργός.

