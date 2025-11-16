Ο διάλογος μεταξύ Τασούλα-Ζελένσκι - Το «τραύμα της Κύπρου» και η αναφορά στην Τουρκία - Real.gr

Μία προσωπική συζήτηση είχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, περπατώντας στον διάδρομο που οδηγεί στην ιστορική αίθουσα των Διαπιστευτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου.

Σύμφωνα με πηγές, ο κ. Τασούλας ανέφερε στον κ. Ζελένσκι: «Σας εκφράζω όχι μόνο τη συμπαράσταση των Ελλήνων, αλλά και προσωπικά τον θαυμασμό μου καθώς ανατράπηκε η ομαλή ζωή στη χώρα σας, αλλά άλλαξε και προσωπικά η δική σας ζωή και παρόλα αυτά εσείς και ο λαός σας αντιστέκεστε υποδειγματικά εδώ και σχεδόν 4 χρόνια».

«Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα βρεθώ μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη, αλλά ήταν χρέος μου να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων, κάτι που κάνουν όλοι οι πολίτες της Ουκρανίας κάτω από δύσκολες συνθήκες», απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν κατ’ ιδίαν ειπώθηκαν μερικά ενδιαφέροντα πράγματα. Μεταξύ άλλων, ο κ. Τασούλας είπε στον Ζελένσκι ότι η Τουρκία βοηθάει τη Ρωσία να παρακάμψει τις ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές κυρώσεις, ενώ του ανέφερε και μερικά παραδείγματα.

Νωρίτερα, φυσικά, στις επίσημες δηλώσεις, πριν αποχωρήσουν οι φωτορεπόρτερ και οι δημοσιογράφοι ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε παρά να υποστηρίξει ανεπιφύλακτα την Ουκρανία αφού είναι μια χώρα που υπέστη εισβολή, όπως εισβολή υπέστη και η Κύπρος. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η 16η Νοεμβρίου είναι η 42η επέτειος από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, που το αποκάλεσε συγκεκριμένα «ψευτοκράτος».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στα ενεργειακά, μιλώντας αφενός για τη μεγάλη σημασία που είχε η πρόσφατη διάσκεψη P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation) για να εξασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας και της ΝΑ Ευρώπης και αφετέρου για τον Διάδρομο Αλεξανδρούπολης-Οδησσού. «Στις 11 Ιουνίου μίλησε ο Μητσοτάκης για τον Διάδρομο αυτό στη διάσκεψη κορυφής Ουκρανίας – Νοτιοανατολικής Ευρώπης και σας το αναφέρω κι εγώ σήμερα», είπε ο κ. Τασούλας. Σημειωτέον, ότι ο Διάδρομος αυτός αφορά την ενέργεια, τις μεταφορές και το εμπόριο.

Η Οδησσός κυριάρχησε στην συζήτηση. Ο κ. Τασούλας είπε στον Ζελένσκι ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται πολύ για την Οδησσό λόγω των ιστορικών σχέσεων της χώρας μας με την πόλη αυτή του Εύξεινου Πόντου και τον ελληνισμό της περιοχής και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελε η Αθήνα να έχει συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της πόλης και στην αναστήλωση των ιστορικών μνημείων της, όταν έλθει η ώρα.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την υποστήριξη της Ελλάδας και απάντησε ότι στο μεγάλο πρόγραμμα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, που ανεξάρτητοι αναλυτές πιστεύουν ότι θα αγγίξει τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ, τον πρώτο λόγο θα έχουν οι χώρες που βοήθησαν την Ουκρανία, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται ασφαλώς η Ελλάδα.

Επιπλέον, ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι «ο Κάθετος Διάδρομος είναι win-win για την Ουκρανία, για την Ελλάδα, για την Ευρώπη».