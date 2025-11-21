Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στο Kontra 24 - Τι είπε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ και την Άννα Διαμαντοπούλου - Real.gr

Στο studio της εκπομπής Kontra 24, με τη Λουκία Γκάτσου, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

“Πρέπει να διαβάσουμε όλο το βιβλίο. Είναι 700 σελίδες. Θεωρώ ότι υποστηρίζει το έργο του και την κυβέρνηση του περισσότερο από ότι το έκανε το 2019-23, αυτό κατάλαβα εγώ”, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και πρόσθεσε: “Το ‘19-’23, στην αντιπολίτευση, ήταν λίγο αμφίσημος κάποιες στιγμές πόσο το υποστηρίζει. Ελπίζω να μην θεωρεί ότι τον αδικώ. Θα δούμε τώρα πόσο το υποστηρίζει”.

Σε ερώτηση αν στη Νέα Αριστερά θεωρούν συνομιλητή το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε: «Πρέπει να πάρει απόφαση το ΠΑΣΟΚ, αν η περίοδος που ήταν ο κ. Σημίτης στα πάνω, που ήταν και ο Μπλερ και ο Κλίντον και ο Σρέντερ στη Γερμανία, αν έχει τελειώσει αυτή η περίοδος, η συναίνεση στον νεοφιλελευθερισμό. Αν αυτό δεν αλλάξει, το λαϊκό μέτωπο είναι πολύ πιο δύσκολο. Αν δεν αλλάξει, εγώ λέω ότι αυτό που πρέπει να κάνει η Αριστερά είναι να γυρίσει στις βασικές της αρχές. Ποιες είναι οι βασικές της αρχές; Ότι πας στην κοινωνία να τους πείσεις ότι πρέπει να οργανωθούν, να αντιστέκονται, να βγάζουν από εκεί πολιτικές και μετά να υπάρχει πολιτική εκπροσώπηση. Δεν γίνεται να έχεις απλώς έναν ηγέτη και οι άλλοι να είναι στον καναπέ και να γίνουν εκλογές και να νομίζεις ότι θα αλλάξεις τα πράγματα αυτά. Χωρίς τη ζωντανή παρουσία της κοινωνίας, δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα» είπε.

Ο κ. Τσακαλώτος εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ με τέτοιες πρακτικές, όπως αυτές που εκφράζει η Άννα Διαμαντοπούλου, είναι πιο πιθανό να συνεργαστεί με τη ΝΔ παρά με την Αριστερά. «Ελπίζω να μη γίνει. Ελπίζω να καταλάβουν ότι υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος και να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει χώρος για δύο νεοφιλελεύθερα κόμματα στην Ελλάδα», πρόσθεσε.

