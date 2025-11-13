Ο εκδοτικός οίκος του Τσίπρα κατηγορεί το Documento του Βαξεβάνη για υποκλοπή - Τι απαντά ο δημοσιογράφος - Real.gr

Νομικά εναντίον της εφημερίδας "Documento" και της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας κινείται ο εκδοτικός οίκος Gutenberg, που εκδίδει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, καταγγέλλοντας υποκλοπή ηλεκτρονικών αρχείων.

Είχε προηγηθεί δημοσίευση αποσπάσματος από το documentonews.gr και ο εκδοτικός οίκος κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του σάιτ, που θα συζητηθούν σήμερα στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

“Για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου “ΙΘΑΚΗ” του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων. Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας” επισημαίνει ο εκδοτικός οίκος Gutenberg.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Gutenberg:

“Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα.

Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές.

Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου “ΙΘΑΚΗ” του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας”.

Βαξεβάνης: Θέλει να εμποδίσει τα κριτικά δημοσιεύματα – Στα πρότυπα του Μητσοτάκη

Από την πλευρά του ο δημοσιογράφος και εκδότης του “Documento”, Κώστας Βαξεβάνης, αρνείται την παραβίαση προσωπικών δεδομένων και τη δημοσίευση αποσπασμάτων, κάνοντας λόγο για άσκηση κριτικής σε όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας.

“Ως Documento, εφημερίδα έρευνας, άποψης και διεισδυτικής ματιάς, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον Αλέξη Τσίπρα ως κονφερασιέ ή ινφλουένσερ που θέλει να πουλήσει βιβλία. Τον αντιμετωπίζουμε ως ιστορικό πρόσωπο που καταθέτει την άποψή και θα κριθεί εκ των πραγμάτων για αυτή”, αναφέρεται στο documentonews.gr.

Σε ανάρτησή του ο Κώστας Βαξεβάνης αποκαλύπτει ότι η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου προωθείται από το γραφείο Τύπου του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα και γράφει σε ανάρτηση στο Χ:

“Το γραφείο τύπου του Τσίπρα προωθεί την ανακοίνωση του εκδοτικού κάνοντας σαφές ποιος είναι αυτός που θέλει να εμποδίσει τα κριτικά δημοσιεύματα για το βιβλίο. Στα πρότυπα του Μητσοτάκη θέλουν να αντιμετωπίζονται ως κονφερασιέ και ινφλουένσερ όχι ως πολιτικοί”.