Ο εκλογικός νόμος άναψε «φωτιές» - Real.gr

Τι λέει ο πρωθυπουργός στους συνεργάτες του και πώς αντιδρά η αντιπολίτευση στα σενάρια αλλαγών.

Tο αίτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου τίθεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη ξανά και ξανά κάθε χρόνο, από τα τέλη της πρώτης κυβέρνησής του. Η μείωση του δυσθεώρητου ποσοστού για την επίτευξη αυτοδυναμίας αντιμετωπίζεται από πολλούς εντός της Νέας Δημοκρατίας ως απαραίτητη συνθήκη για την κυβερνησιμότητα του τόπου και για την πολιτική σταθερότητα. Ως εκ τούτου επανέρχεται στη «γαλάζια» επικαιρότητα κάθε φορά που το κυβερνών κόμμα υφίσταται δημοσκοπική κάμψη. Μια τέτοια συγκυρία είναι και η τρέχουσα. Κρίσεις, όπως αυτή της τραγωδίας των Τεμπών αλλά και του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυβερνητικές επιλογές, όπως η ισότητα στον πολιτικό γάμο, αλλά και το εσωκομματικό ρήγμα ανάμεσα στην τωρινή ηγεσία και τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή επέτειναν τη φθορά της Ν.Δ., καθηλώνοντάς τη δημοσκοπικά στη ζώνη του 28% των ευρωεκλογών του 2023. Ο αντίλογος έρχεται παγίως από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Οπως επισημαίνει στη Realnews αξιόπιστη κυβερνητική πηγή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας από στενό του συνεργάτη για πιθανές αλλαγές στον εκλογικό νόμο, με τον ίδιο να γνέφει μάλλον αρνητικά. Εξάλλου, σε κάθε ανάλογη όχληση, ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει πως δεν αρέσκεται σε αλλαγές των όρων του πολιτικού παιχνιδιού εν κινήσει, τονίζοντας ότι αυτή η θέση του δικαιώθηκε πλήρως στις εκλογές του 2023.

Ισορροπίες

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «R», τίποτα προς το παρόν δεν φαίνεται να προμηνύει ότι πρόκειται να αλλάξει η θεώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρά το γεγονός ότι δείχνει προς το παρόν να σταθμίζει τις αντιδράσεις στη «γαλάζια» παράταξη. Μάλιστα, έμπειρος κυβερνητικός παράγοντας επισημαίνει με νόημα πως οι ενδοκυβερνητικές ισορροπίες έχουν μεταβληθεί, καθώς ακόμη και κορυφαίοι υπουργοί, παραδοσιακοί υπέρμαχοι της διατήρησης του υφιστάμενου εκλογικού νόμου, ανακινούν πλέον τον κίνδυνο της διασάλευσης της πολιτικής σταθερότητας. Επίσης, η πίεση προς το Μέγαρο Μαξίμου αυξάνεται και από μια σημαντική μερίδα βουλευτών, που αγωνιούν για την επανεκλογή τους, καθώς εξελέγησαν οριακά σε πολυεδρικές περιφέρειες κατά την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

Η «R» είναι σε θέση να γνωρίζει πως μολονότι στο γραφείο του πρωθυπουργού βρίσκονται εδώ και εβδομάδες αρκετές και διαφορετικές εκδοχές για το πώς θα μπορούσε να διευκολυνθεί ο σχηματισμός μιας σταθερής μονοκομματικής κυβέρνησης, κυβερνητικά στελέχη φαίνεται να δίνουν προβάδισμα στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του μπόνους που λαμβάνει το πρώτο κόμμα και όχι στο όριο εισόδου στη Βουλή, με το επιχείρημα ότι στη δεύτερη περίπτωση θα δινόταν έξτρα κίνητρο για αχρείαστες συσπειρώσεις στον χώρο της κατακερματισμένης αντιπολίτευσης.

Εναλλακτικές

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «R», έχουν τεθεί επί τάπητος οι εξής εναλλακτικές: α) να επανέλθει ο νόμος Παυλόπουλου, σύμφωνα με τον οποίο το πρώτο κόμμα λαμβάνει το μπόνους των 50 εδρών ανεξαρτήτως ποσοστού («όπως συνέβη και επί Αλέξη Τσίπρα το 2015», σημειώνουν «γαλάζια» στελέχη), β) η σύνδεση του μπόνους με τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, δηλαδή είτε να απονέμονται οι 50 έδρες εάν η διαφορά είναι πάνω από 10%, είτε να υπάρχει κλιμακωτή αύξηση του μπόνους για κάθε μισή ή μία μονάδα της διαφοράς ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα.

Μέχρι στιγμής, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι αν ο πρωθυπουργός, κατά τη συνέντευξη της Κυριακής, ερωτηθεί, θα επιβεβαιώσει πως δεν προτίθεται να αλλάξει τον υφιστάμενο εκλογικό νόμο, χωρίς, πάντως, να δείξει ότι υποτιμά τις εύλογες ανησυχίες σημαντικής μερίδας του «γαλάζιου» πολιτικού κόσμου. «Ο πρωθυπουργός έχει απαντήσει ξεκάθαρα πολλές φορές. Είναι μια σαφής απάντηση και εγώ δεν έχω να αλλάξω κάτι σε αυτή», τόνισε πριν από λίγες ημέρες ο Παύλος Μαρινάκης. Μάλιστα, στελέχη που ενστερνίζονται την άποψη του πρωθυπουργού εκφράζουν τον προβληματισμό κατά πόσο μπορεί να είναι βιώσιμη μια μονοκομματική κυβέρνηση ισχνής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του 32% ή του 33%, ενώ ξορκίζουν κάθε μήνυμα που θα μπορούσε να υπονοεί κλίμα ηττοπάθειας στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι προς το παρόν απόλυτη προτεραιότητα του Μεγάρου Μαξίμου είναι η γενναία μείωση της άμεσης φορολογίας για τη μεσαία τάξη. Είναι κοινό μυστικό, εξάλλου, ότι οι δημοσκοπήσεις από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά θα θέσουν τους δικούς τους όρους στο προεκλογικό παιχνίδι.

Αντιπαράθεση

Σε κάθε περίπτωση η σεναριολογία για την αλλαγή του εκλογικού νόμου προκάλεσε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση (κυρίως με το ΠΑΣΟΚ), η οποία έστειλε μήνυμα στην κυβέρνηση πως η αλλαγή του εκλογικού νόμου θα συνιστά ομολογία ηττοπάθειας. Η αντιπολίτευση στο σύνολό της θεωρεί ότι η όποια αλλαγή εκλογικού νόμου τη δεδομένη χρονική στιγμή και όχι για παράδειγμα στην αρχή της τετραετίας συνιστά αιφνιδιασμό και αλλαγή των όρων του παιχνιδιού. Τα περισσότερα κόμματα τηρούν στάση αναμονής μέχρι η κυβέρνηση να λάβει την τελική της απόφαση, πιέζοντάς τη, όμως, να απαντήσει. Το έπραξε ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ διά του εκπροσώπου του, Κώστα Ζαχαριάδη. Το ΠΑΣΟΚ διά του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκαθάρισε ότι δεν θα συναινέσει σε αλλαγή του εκλογικού νόμου ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, τόνισε ότι μια μονομερής απόφαση της κυβέρνησης θα ισοδυναμούσε με πολιτική ήττα.

