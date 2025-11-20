O επικήδειος του Σ. Φάμελλου για τον Αλ. Φλαμπουράρη - Real.gr

Τον «σύντροφο» Αλέκο Φλαμπουράρη αποχαιρέτησε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στον επικήδειο λόγο που εκφώνησε στην πολιτική του κηδεία.

«Με σεβασμό, βαθιά λύπη, αλλά και αγάπη είμαστε όλοι και όλες εδώ, αλλά όχι για αποχαιρετισμό. Είμαστε εδώ για ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και έναν όρκο συντροφικό ότι θα κρατάμε εμείς και για σένα τη σημαία ψηλά. Όπως έζησες εσύ, με αφοσίωση, συνέπεια, ήθος, αξίες και αγωνιστικότητα», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «ο Αλέκος Φλαμπουράρης στάθηκε απέναντι στη δεξιά, όταν το κομμουνιστικό κίνημα ήταν στην παρανομία, δεν λύγισε στην τρομοκρατία των χουντικών, δεν δέχθηκε ποτέ να σωπάσει».

«Όσοι βρεθήκαμε δίπλα του βλέπαμε ένα πηγαίο φως, που φώτιζε ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Ο Αλέκος ήταν αφοσιωμένος στην κοινή υπόθεση», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως «με το βλέμμα του πάντα στραμμένο στις νεότερες γενιές ο Αλέκος Φλαμπουράρης κατάφερνε να είναι διαφωτιστής, με κάθε έννοια της λέξης, χωρίς να έχει την απόσταση του δασκάλου, αλλά έχοντας την ευγένεια του συντρόφου».

«Μέχρι τελευταία ημέρα ήταν ανήσυχος και δοτικός. Με τελευταία στάση την επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς, πολλές φορές υπερβαίνοντας και τις φυσικές αντοχές του», είπε, αναφορικά με τις τελευταίες αρμοδιότητες του Αλ. Φλαμπουράρη στο κόμμα, ενώ μετέφερε πως δεν θα ξεχάσει την τελευταία περιοδεία στην Αίγινα, «όταν ξεπερνώντας έναν βαρύ πόνο» συμμετείχε στην περιοδεία και «βιαζόταν να τελειώσει τις θεραπείες για να έρθει ξανά στα γραφεία».

Ο Σ. Φάμελλος ευχαρίστησε τον αποθανόντα για «τη στήριξη και τη βοήθειά του τον τελευταίο χρόνο, αλλά και την ηπιότητα, την καλοσύνη και τη δοτικότητα» και κατέληξε: «Ο Αλέκος Φλαμπουράρης είναι μαζί με τους φωτεινούς συντρόφους μας, που δεν έφυγαν ποτέ πραγματικά από δίπλα μας, γιατί η παρουσία και η παρακαταθήκη τους συνεχίζει να είναι δίπλα μας και να μας καθοδηγεί».

ΑΠΕ-ΜΠΕ