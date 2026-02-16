Ο φάκελος του Κινέζου κατασκόπου - Ποιος είναι ο «Στίβεν Γουέιν» που στρατολόγησε τον 54χρονο Ελληνα σμήναρχο - Real.gr

Τα μυστικά του crypto wallet: Οι έρευνες στην εφαρμογή μέσω της οποίας εκτιμάται ότι λάμβανε χρήματα ο προφυλακισμένος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας. Σε καθεστώς επιτήρησης δεκάδες απόστρατοι αξιωματικοί που δραστηριοποιούνται σε χώρες εκτός ΝΑΤΟ.

Των Θ. ΠΑΝΟΥ, ΧΡ. ΜΑΖΑΝΙΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το υπόγειο δίκτυο Κινέζων κατασκόπων στη Δύση και ειδικότερα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχει μπει στο «μικροσκόπιο» των μυστικών υπηρεσιών, έπειτα από τη σύλληψη του 54χρονου σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος είχε στρατολογηθεί από στελέχη των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

Οπως αποκαλύπτεται πλέον από τις εν εξελίξει έρευνες τόσο της ΕΥΠ όσο και της Διεύθυνσης Αντικατασκοπίας του ΥΠΕΘΑ, όταν ο Ελληνας αξιωματικός πραγματοποίησε ως ιδιώτης το επίμαχο ταξίδι στην Κίνα το 2024, γνώριζε ποιον θα συναντούσε. Ο άνθρωπος με τον οποίο είχε έρθει σε επαφή ο 54χρονος Χρήστος Φλέσσας τού είχε συστηθεί ως «Στίβεν Γουέιν» και εκτιμάται ότι ήταν εκείνος που τον στρατολόγησε και στη συνέχεια αποτέλεσε τον «χειριστή» του, όπως ονομάζεται στη γλώσσα των μυστικών υπηρεσιών ο πράκτορας που χειρίζεται τους συνεργάτες του. Στην Κίνα, όμως, εκτός από τον «Στίβεν», ο σμήναρχος συνάντησε και τον προϊστάμενό του στις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, ο οποίος του συστήθηκε με το όνομα «Γουίλιαμ».

Προφανώς και τα δύο ονόματα δεν είναι πραγματικά. Σύμφωνα, όμως, με τις πληροφορίες της Realnews, η CIA γνωρίζει τα πραγματικά στοιχεία του «Στίβεν Γουέιν», χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό εάν έχει πληροφορηθεί και για την πραγματική ταυτότητα του προϊσταμένου του, «Γουίλιαμ». Προφανώς εν αγνοία του, ο Ελληνας αξιωματικός προσέφερε υπηρεσία στην πατρίδα του, καθώς στο ταξίδι που πραγματοποίησε το 2024 στην Κίνα έβγαλε φωτογραφίες τόσο με τον προϊστάμενο του στρατολόγου του και χειριστή του, όσο και με τον ίδιο τον στρατολόγο του. Πρόκειται για φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στα δημοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα της Κίνας, όπως είναι το Σινικό Τείχος και η Απαγορευμένη Πόλη του Πεκίνου. Κατά συνέπεια, πλέον οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες έχουν ταυτοποιημένους και τους δύο Κινέζους πράκτορες.

Το «ορόσημο»

Οι μυστικές υπηρεσίες της Δύσης ουσιαστικά πιάστηκαν στον ύπνο από τους Κινέζους πράκτορες, οι οποίοι αρχικά διείσδυσαν στη Γηραιά Ηπειρο με Κινέζους δήθεν επιστήμονες τεχνολογίας οι οποίοι έψαχναν εργασία και εν συνεχεία ξεκίνησαν τη στρατολόγηση.

Η δραστηριότητα των Κινέζων κατασκόπων στην Ευρώπη ξεκίνησε το 2014, αμέσως μετά την κατάληψη της Κριμαίας από τους Ρώσους και την ανατροπή του τότε Προέδρου της Ουκρανίας, όπως εξηγούν πηγές της «R». Επομένως, ένα από τα ζητήματα που διερευνώνται είναι αν υπάρχουν οποιεσδήποτε σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της κινεζικής επιχείρησης δημιουργίας δικτύου κατασκόπων σε όλη την Ευρώπη.

Πέντε χρόνια μετά, το 2019 κάνει αισθητή την παρουσία του σε κλειστούς κύκλους και ο στρατολόγος του Ελληνα αξιωματικού με το κωδικό όνομα «Στίβεν Γουέιν». Εκείνη την εποχή οι Κινέζοι ενδιαφέρονταν για πολύ συγκεκριμένους τομείς, δηλαδή για τεχνογνωσία, συλλογή, κρυπτογράφηση και αποστολή διαβαθμισμένων και απόρρητων πληροφοριών. Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η παρουσία του κυρίως με ηλεκτρονικό τρόπο, έγινε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Το χρονικό

Η προπαρασκευή όμως φαίνεται πως είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Μόλις το 2017 οι ελληνικές Αρχές αντιλαμβάνονται την παρουσία Κινέζων πρακτόρων στην Ελλάδα. Σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, έπειτα από ενημέρωση της CIA και της NSA, συλλαμβάνεται Κινέζος «επιστήμονας», ο οποίος είχε στην κατοχή του σχέδια και τμήματα διαβαθμισμένης, τεχνολογικά εξελιγμένης κεραίας συλλογής, κρυπτογράφησης και αποστολής απόρρητων πληροφοριών, τα οποία είχε αποκτήσει στις ΗΠΑ, όπου εργαζόταν σε εταιρεία τεχνολογίας. Ο Κινέζος εξαφανίστηκε μέσα σε μια νύχτα από την Αμερική, με τα σχέδια και τα τμήματα της κεραίας καλά κρυμμένα στις αποσκευές του. Στην Ελλάδα έψαχνε τον άνθρωπο που θα του έδινε τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά και την τεχνογνωσία για την κατασκευή του συνόλου της συγκεκριμένης κεραίας. Τελικά ο άνθρωπος που εμφανίστηκε ως ειδικός ήταν μυστικός Ελληνας αστυνομικός, ο οποίος και τον συνέλαβε. Εκτιμάται πως αντίστοιχες επιχειρήσεις είχαν γίνει από Κινέζους και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, με προφανή στόχο να δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο συλλογής πληροφοριών υπέρ του Πεκίνου. Εκτοτε, όμως, οι Κινέζοι εξελίχθηκαν καθώς κατάφεραν να αποκτήσουν την τεχνολογία που ήθελαν, προφανέστατα λόγω της δράσης του δικτύου πληροφοριών που είχαν δημιουργήσει.

Να σημειωθεί ότι δεν θεωρείται τυχαία και η σύλληψη στην πόλη Ζιρόμ της Γαλλίας τεσσάρων ατόμων την ίδια ημέρα που η ΕΥΠ ξεσκέπασε τον Ελληνα αξιωματικό. Οι συλληφθέντες είχαν εγκαταστήσει σε διαμέρισμα διαβαθμισμένο τεχνολογικό εξοπλισμό με κεραίες και δορυφορικά πιάτα, με σκοπό την υποκλοπή διαβαθμισμένων συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται από τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις. Δύο Κινέζοι και δύο πρόσωπα, για τα οποία οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες δεν αποκάλυψαν το παραμικρό, είχαν στήσει τα κατασκοπευτικά μηχανήματα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι συλλήψεις σε Ελλάδα και Γαλλία συνδέονται με την υπόθεση του 2017 στην Αθήνα, αλλά και την υπόγεια δράση του στρατολόγου «Στίβεν Γουέιν» και του «Γουίλιαμ», του προϊστάμενου του δηλαδή στις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια φρόντισαν να στήσουν στην Ευρώπη ένα δαιδαλώδες δίκτυο που πλέον αρχίζει να αποκαλύπτεται. Οπως λένε όσοι γνωρίζουν: «Ακόμα είμαστε στην αρχή».

Τα μυστικά του crypto wallet

Από το κινεζικό ψηφιακό πορτοφόλι (crypto wallet) αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι των πεπραγμένων του 54χρονου σμηνάρχου Χρήστου Φλέσσα, που κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ της Κίνας. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η εφαρμογή μέσω της οποίας εκτιμάται ότι έχει πληρωθεί ο σμήναρχος έχει δώσει σημαντικές πληροφορίες στα έμπειρα στελέχη της ΕΥΠ και του Ε’ Κλάδου Αντικατασκοπίας του ΓΕΕΘΑ.

Αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι και οι δύο υπηρεσίες έχουν στεγανά και πλέον γνωρίζουν στον μέγιστο βαθμό ακόμη και τα παραμικρά κανάλια επικοινωνίας που είχαν αναπτυχθεί από το 2023 και ένθεν με πρωταγωνιστή τον 54χρονο. Τα συγκεκριμένα κανάλια αφορούν τόσο τους δημόσιους διαλόγους του όσο και τους υπόλοιπους διαύλους που είχαν αναπτυχθεί μεταξύ του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας και ατόμων που εργάζονται για τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Το crypto wallet ήταν εγκαταστημένο στο δεύτερο κινητό που είχε προμηθεύσει στον σμήναρχο ο Κινέζος «χειριστής» του. Σε αυτή την συσκευή υπήρχε και η κρυπτο-εφαρμογή από την οποία αποστέλλονταν τα στοιχεία που ενδιέφεραν τους Κινέζους. Τα πακέτα φαίνεται πως περιείχαν διαβαθμισμένες πληροφορίες τόσο της Πολεμικής Αεροπορίας όσο και του ΝΑΤΟ.

Οπως εξηγεί στην «R» άνθρωπος που έχει διαβαθμισμένη πρόσβαση στην υπόθεση, «το crypto wallet μάς έδωσε πολλά στοιχεία που μας οδήγησαν και σε άλλα μονοπάτια, από τα οποία αντλήσαμε έναν θησαυρό πληροφοριών».

Το 2023

Η πρώτη προσέγγιση του σμηνάρχου με τον «χειριστή» του έγινε περίπου στα μέσα του 2023. Αφορμή στάθηκαν οι δημοσιεύσεις που έκανε ο 54χρονος στον λογαριασμό που διατηρούσε στο LinkedIn. Εκεί ο Κινέζος πράκτορας τον προσέγγισε μέσω εταιρικού προφίλ, που παρέπεμπε σε εταιρεία άσχετη με τον χώρο της άμυνας.

Στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου του 2024, κατόπιν πρόσκλησης του Κινέζου πράκτορα, ο σμήναρχος ταξίδεψε ιδιωτικά στο Πεκίνο. Στην υπηρεσία του γνωστοποίησε το ταξίδι του αναφέροντας ότι, εκτός από διακοπές, θα είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει και κάποια σεμινάρια εκμάθησης της κινεζικής γλώσσας.

Εκεί έγινε η γνωριμία με τον «Στίβεν Γουέιν», όπως του συστήθηκε ή τουλάχιστον συμφώνησαν να προσφωνεί τον Κινέζο, ο οποίος φέρεται στο πλαίσιο του ταξιδιού να τον σύστησε και στον προϊστάμενό του, τον «Γουίλιαμ». «Κλασικά κινεζικά ονόματα», σχολίαζαν με σκωπτικό ύφος υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί.

Οταν ο σμήναρχος επέστρεψε στην Ελλάδα, ο «χειριστής» του φέρεται -όπως τουλάχιστον ισχυρίστηκε ο ίδιος- να του έδωσε κωδικούς για να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα κινεζικό ψηφιακό πορτοφόλι, που είναι ενσωματωμένο στο WeChat (το κινεζικό WhatsApp), κάνοντας τις πληρωμές μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί χρησιμοποιούν κυρίως QR codes, με τον πελάτη να σκανάρει τον κωδικό του καταστήματος ή το κατάστημα να σκανάρει το κινητό του πελάτη.

Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, από αυτό το πορτοφόλι φέρεται να εκταμίευσε ένα ποσό που δεν υπερέβαινε τα 30.000 ευρώ.

«Κερκόπορτα»

Αυτή η εφαρμογή ήταν επί της ουσίας η «κερκόπορτα» εισόδου στα άδυτα της κινεζικής κατασκοπίας.

Στην Κίνα το WeChat αποτελεί το απόλυτο εργαλείο επικοινωνίας. Ακόμη και εφαρμογές από μεγάλες φίρμες το χρησιμοποιούν για τις πωλήσεις τους. Και βέβαια προσφέρει και την απαραίτητη κρυπτογραφημένη συνομιλία, που ήταν και το κυρίως ζητούμενο στις επαφές που είχε ο 54χρονος.

Ωστόσο, λόγω της αυστηρής νομοθεσίας στην Κίνα, το περιεχόμενο στο WeChat παρακολουθείται και υπόκειται σε λογοκρισία από τις Αρχές, κάτι που είναι σημαντικό να γνωρίζει κάθε χρήστης εκτός Κίνας. Και αυτό από μόνο του περιέχει περιορισμούς και σε ό,τι αφορά το κομμάτι των κρυπτονομισμάτων, όπως, για παράδειγμα, το bitcoin. Η Κίνα προωθεί το δικό της κεντρικό ψηφιακό νόμισμα, το CBDC. Το WeChat έχει αρχίσει να υποστηρίζει το ψηφιακό γουάν, το οποίο όμως δεν είναι κρυπτονόμισμα, αλλά μια ψηφιακή μορφή του επίσημου νομίσματος.

Από την πλευρά τόσο της ΕΥΠ όσο και του ΓΕΕΘΑ, ο κύκλος των ερευνών προς το παρόν φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί. Οταν αποφάσισαν να δράσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψη του 54χρονου είχαν δύο δεδομένα. Το πρώτο ότι γνώριζαν όλα όσα χρειάζονταν, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της εικόνας, και το δεύτερο ότι έπρεπε να προλάβουν την αποστολή ενός μεγάλου όγκου πληροφοριών.

Ο φάκελος που προσκομίστηκε στον ανακριτή του Αεροδικείου Αθηνών ήταν ολοκληρωμένος. Ωστόσο, η δικογραφία είναι χωρισμένη σε δύο φακέλους. Σε αυτόν που περιλαμβάνει το κατηγορητήριο και την απολογία του σμηνάρχου και σε αυτόν που έχει την ένδειξη «άκρως απόρρητο» και δεν επιτρέπεται κανείς να βγάλει αντίγραφο παρά μόνο να τον μελετήσει, δεδομένου ότι περιέχει άκρως απόρρητα στοιχεία, ακόμη και διαβαθμισμένα στοιχεία ΕΤΝΑ. Αυτός ο όρος συνδέεται άμεσα με τη διαβάθμιση εγγράφων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ.

Στην ουσία, το ΕΤΝΑ είναι το ακρωνύμιο για το Εθνικόν Ταχυδρομείον Ναυτικών Αποστολών. Αν και η ονομασία παραπέμπει σε ταχυδρομείο, στην πράξη αποτελεί τον βασικό μηχανισμό διακίνησης και ασφάλειας της διαβαθμισμένης αλληλογραφίας (εθνικής και νατοϊκής) μεταξύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, των υπουργείων και των διεθνών οργανισμών.

Οταν ένα έγγραφο χαρακτηρίζεται ως ΕΤΝΑ, σημαίνει ότι η διακίνησή του ακολουθεί τα αυστηρότερα πρωτόκολλα ασφαλείας που ορίζουν ο Εθνικός Κανονισμός Ασφαλείας (ΕΚΑ) και οι κανονισμοί του ΝΑΤΟ.

Καθεστώς επιτήρησης

Ο ανακριτής, από την πλευρά του, διεξάγει πλέον ξεχωριστή έρευνα για να διαπιστώσει αν υπάρχει συνάφεια και με άλλες υποθέσεις. Οπως επεσήμανε πάντως στρατιωτική πηγή στην «R», πλέον «το μήνυμα πέρασε προς κάθε κατεύθυνση ότι η όποια ανοχή έλαβε τέλος», εννοώντας ότι έχει χαρτογραφηθεί πλήρως ποιοι απόστρατοι έχουν εργασιακές σχέσεις με χώρες εκτός ΝΑΤΟ αλλά και με χώρες που είναι «τύποις σύμμαχοι». Στην ουσία, ενεργοποιείται ένα άτυπο «καθεστώς επιτήρησης», το οποίο περιλαμβάνει δεκάδες αποστράτους που δραστηριοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού, κυρίως της Ασίας.

Κατά την απολογία του, ο 54χρονος υποστήριξε ότι βρήκε μια ευκαιρία να συνεργαστεί με μία εταιρεία, η οποία θα του προσέφερε ένα επιπλέον εισόδημα. Δεν πίστεψε ότι υπήρχε περίπτωση να ενεργεί επ’ ωφελεία τρίτης χώρας, δίνοντας κρατικά μυστικά.

Κατά το ταξίδι του στην Κίνα, όπως υποστήριξε, διαπίστωσε ότι γνώριζαν τα πάντα για τον ίδιο και την οικογένειά του και επί της ουσίας τον «είχαν του χεριού τους». Ετσι, όπως ισχυρίστηκε, μπήκε μέσα σε αυτό το σπιράλ της κατασκοπίας και γι’ αυτό δήλωσε -κατά τους δικηγόρους του- ανακουφισμένος από τη σύλληψή του.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε έμπειρος αξιωματικός, ο ισχυρισμός του αυτός έχει ένα κενό.

Βρισκόταν σε υπηρεσία, έχοντας πλήρη γνώση του πεδίου των υβριδικών και άμεσων απειλών και πώς μπορούσε να προστατευτεί ο ίδιος και η οικογένειά του, γνωστοποιώντας σε έγκαιρο χρόνο όσα γνώριζε.

Το γραπτό υπόμνημα, που κατέθεσε πριν από την έναρξη της διαδικασίας το πρωί της περασμένης Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, έκλεινε με μια συγγνώμη προς την πατρίδα και την οικογένειά του.

«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο… Ζητώ συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ενοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Εχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική Δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με δίκαιη και εύλογη τιμωρία», ανέφερε.

Η δίκη

Ο σμήναρχος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και πλέον παραπέμπεται σε δίκη. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη. Σε αυτή την περίπτωση του αφαιρούνται όλοι οι βαθμοί, αποτάσσεται από το σώμα και αντιμετωπίζει την απώλεια της ιθαγένειας, βάσει του νέου νόμου Δένδια, που ψηφίστηκε στις 8 Ιανουαρίου.

Με βάση την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, αν καταδικαστεί, δεν θα έχει ποτέ το δικαίωμα υποβολής αιτήματος αποφυλάκισης. Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», οι διαδικασίες θα τρέξουν με άλλους ρυθμούς σε σχέση με τα πολιτικά δικαστήρια. Υπολογίζεται ότι εντός του εξαμήνου θα ξεκινήσει η δίκη του, η οποία θα ολοκληρωθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.