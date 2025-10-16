Δείτε όλη τη συνέντευξη του Γ. Βαρουφάκη στον realfm 97.8 και τον Ν. Χατζηνικολάου - Real.gr

\u039c\u03b9\u03b1 \u03b5\u03c6\u2019 \u03cc\u03bb\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03cd\u03bb\u03b7\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bd\u03ad\u03bd\u03c4\u03b5\u03c5\u03be\u03b7 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c7\u03ce\u03c1\u03b7\u03c3\u03b5 \u03bf \u0393\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1\u03c4\u03ad\u03b1\u03c2\u00a0\u03c4\u03bf\u03c5\u00a0\u039c\u03ad\u03a1\u039125,\u00a0\u0393\u03b9\u03ac\u03bd\u03b7\u03c2 \u0392\u03b1\u03c1\u03bf\u03c5\u03c6\u03ac\u03ba\u03b7\u03c2, \u03c3\u03c4\u03bf studio \u03c4\u03bf\u03c5\u00a0realfm 97.8\u00a0\u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03ba\u03c0\u03bf\u03bc\u03c0\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5\u00a0\u039d\u03af\u03ba\u03bf\u03c5 \u03a7\u03b1\u03c4\u03b6\u03b7\u03bd\u03b9\u03ba\u03bf\u03bb\u03ac\u03bf\u03c5.<span style="color: #333333"><span style="font-family: Source Sans Pro, sans-serif"><strong><b>\u0394\u03b5\u03af\u03c4\u03b5 \u03cc\u03bb\u03b7 \u03c4\u03b7 \u03c3\u03c5\u03bd\u03ad\u03bd\u03c4\u03b5\u03c5\u03be\u03b7:</b></strong></span></span>\r\n\r\nhttps://www.youtube.com/watch?v=mYcMKbrge6Q\r\n\r\n