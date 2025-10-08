Ο Κωνσταντίνος Τασούλας επισκέφθηκε την 130 Σμηναρχία Μάχης στη Λήμνο - Real.gr

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τα περαστικά του στους δυο χειριστές που τραυματίστηκαν από πτώση εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τατόι.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επισκέφθηκε την 130 Σμηναρχία Μάχης στη Λήμνο, όπου ενημερώθηκε από τον Αρχηγό ΑΤΑ Αντιπτέραρχο Παναγιώτη Γεωργακόπουλο και τον Διοικητή της Σμήναρχο Ευστάθιο Βαγενά.

Ο κ. Τασούλας, αφού εξέφρασε τα περαστικά του, στους δυο χειριστές που τραυματίστηκαν από πτώση εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τατόι, τόνισε ότι η Σμηναρχία Μάχης στη Λήμνο είναι από τις πιο δυναμικές και πιο αποτελεσματικές αποτρεπτικές μας δυνάμεις και εξήρε το έργο και την προσφορά των πιλότων και στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας προς την Πατρίδα και τον Ελληνικό λαό.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δήλωσή του ανέφερε:

«Τώρα που σας βλέπω, ήθελα να εκφράσω παρουσία σας τα περαστικά μου στους δύο συναδέλφους σας που είχαν αυτό το ατύχημα σήμερα στο Τατόι. Μαθαίνω ότι είναι και οι δύο στο νοσοκομείο, ο ένας κάπως πιο σοβαρά, αλλά χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, ο άλλος πολύ λιγότερο. Ευχόμαστε λοιπόν να το ξεπεράσουν και να επανέλθουν γρήγορα στη δράση.

Είναι περιττό να σας πω πόσο υπερήφανοι νιώθουμε για εσάς. Αυτό που κάνετε είναι κάτι το οποίο αν δεν το ζήσει κανείς, δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Οι αναχαιτίσεις, η προστασία του εναερίου μας χώρου, η προστασία, δηλαδή, του εθνικού μας φιλότιμου. Γιατί τα σύνορά μας είναι το φιλότιμό μας. Είναι ο πατριωτισμός μας, είναι αυτά για τα οποία σήμερα γιορτάσαμε εδώ στη Λήμνο. Η Λήμνος γιόρτασε την απελευθέρωσή της από τον ελληνικό στόλο και τα 113 αυτά χρόνια που πέρασαν, είτε οι Ένοπλες Δυνάμεις, είτε ο Στρατός, είτε το Ναυτικό, είτε η Αεροπορία προστατεύουν αυτό το νησί.

Τα τελευταία χρόνια η βάση εδώ, η Σμηναρχία Μάχης, είναι από τις πιο δυναμικές και πιο αποτελεσματικές αποτρεπτικές μας δυνάμεις. Συνεπώς, είμαστε ευγνώμονες, σας ευχαριστούμε, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε πρωτίστως τον εναέριο μας χώρο. Ξέρω ότι δεν σας ξεφεύγει τίποτε, είστε σε ύψιστη ετοιμότητα και, για να το πάμε λίγο και πιο πεζά, και η πατρίδα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, προσπαθεί να ανταποκριθεί στο πως αισθάνεται για εσάς και είμαι βέβαιος ότι το νέο μισθολόγιο είναι μία μικρή ένδειξη τού πόσο εκτιμάει το έργο σας και την αφοσίωσή σας.

Να είστε καλά και μην ξεχνάτε ότι έχετε διαλέξει ένα λειτούργημα το οποίο η κοινωνία έχει αγκαλιάσει, το εκτιμά βαθύτατα και εσείς δικαιούστε να είστε υπερήφανοι για τον εαυτό σας. Επάξια, διότι δεν κάνετε κάτι συνηθισμένο. Καθόλου συνηθισμένο. Ακόμη κι αν δεν συμβεί κάτι, αυτή η ετοιμότητα του να βρίσκεστε σε απόλυτη εγρήγορση εντός πέντε λεπτών είναι κάτι σημαντικό. Και εμείς όλοι που πολιτευόμαστε, εργαζόμαστε, ταξιδεύουμε, πάμε διακοπές, πάμε σχολείο, πάμε πανεπιστήμιο, νιώθουμε τη σιγουριά ότι κάποιοι άλλοι στη Λήμνο, στην Αγχίαλο, στο Καστέλι, στην Τανάγρα, στη Σκύρο, είναι εκεί σε ύψιστη ετοιμότητα για να μας επιτρέπουν να πολιτευόμαστε, να εργαζόμαστε, να ταξιδεύουμε, να κάνουμε οικογένειες, να είμαστε έμποροι, να είμαστε οτιδήποτε. Όλη η ζωή της Ελλάδος κινείται κάτω από τα φτερά σας, κάτω από την προστασία σας. Όλη η Ελλάδα ό,τι κάνει, το κάνει επειδή ακριβώς εσείς την προστατεύετε και της δίνετε το δικαίωμα να νιώθει ασφαλής και να ασχολείται με την καθημερινότητά της. Και πάλι λοιπόν, εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας, σας ευχαριστώ και σας είμαστε ευγνώμονες. Να είστε καλά».