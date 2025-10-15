Ο Κυρ. Μητσοτάκης εγκαινίασε την Ογκολογική μονάδα και το νέο ΤΕΠ στο νοσοκομείο «Αττικόν» - Real.gr

Στα εγκαίνια της Ογκολογικής μονάδας και του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικόν στο νοσοκομείο «Αττικόν» βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το Αττικό Νοσοκομείο επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, για τα εγκαίνια του Ογκολογικού κέντρου «Αθηνά Ιωαν. Μαρτίνου» στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ΕΣΥ.

Στον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Αθανάσιο Μαρτίνο για τη δωρεά τονίζοντας ότι «συνδυάζει τη διακριτικότητα με τη συνεισφορά στο σύνολο και δίνει μια διαφορετική αντίληψη για το πώς προσφέρουν στα κοινά πολίτες με οικονομική δυνατότητα στα πλαίσια της ευρύτερης συμμαχίας δημόσιου τομέα, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών».

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια «πρωτοφανή προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών» που είχαν υποστεί φθορές με την πάροδο του χρόνου. Ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα τεθούν σε λειτουργία τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου «Αττικόν», τα οποία όπως είπε θα είναι «τα πιο σύγχρονα της χώρας».

«Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, μέσα στο 2026, θα μπορούμε να μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών υγείας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, σε συνδυασμό με την προσθήκη νέου προσωπικού», προσέθεσε.

Τέλος ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το ΕΣΥ αλλάζει προς όφελος των ασθενών, των γιατρών και του προσωπικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, καταγράφηκαν επεισόδια περιορισμένης έκτασης μεταξύ εργαζομένων και αστυνομικών. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν σήμερα στάση εργασίας διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες στα νοσοκομεία.

