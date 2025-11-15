Ο Κυρ. Βελόπουλος για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch - Real.gr

«Η αναβάθμιση από τον Οίκο Fitch και η υποβάθμιση της Γαλλίας από την πλευρά του Αμερικανικού Οίκου γεννά δύο ερωτήματα. Πρώτον, η αναβάθμιση έγινε στην Ελλάδα λίγο μετά την άφιξη της κυρίας Κίμπερλι στην Αθήνα και δεύτερον η υποβάθμιση της Γαλλίας έγινε γιατί οι Γάλλοι αντιδρούν στα αντιλαϊκά, αντικοινωνικά μέτρα, ενώ οι Έλληνες απλά καταπίνουν, χωρίς να διαμαρτύρονται, ο,τιδήποτε ψευδές επιβάλλεται αντιλαϊκά από την κυβέρνηση», υποστήριξε σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.