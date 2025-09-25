Ο Κυρανάκης ζήτησε από τον ΟΣΕ να μην ασκήσει ένδικα μέσα κατά της απόφασης για αποζημίωση συγγενών θυμάτων των Τεμπών - Real.gr

Quantcast
22:36, 25/09/2025
Ο Κυρανάκης ζήτησε από τον ΟΣΕ να μην ασκήσει ένδικα μέσα κατά της απόφασης για αποζημίωση συγγενών θυμάτων των Τεμπών

Η επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών.

Να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα κατά της πρόσφατης απόφασης του Εφετείου για αποζημιώσεις τεσσάρων μελών της οικογένειας θύματος των Τεμπών ζήτησε με επιστολή του προς τη διοίκηση του ΟΣΕ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο αναπληρωτής υπουργός: «Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 3886/2025 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κρίνεται επιβεβλημένο ότι η εταιρία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» οφείλει να μην ασκήσει αίτηση αναιρέσεως κατά της ανωτέρω τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως. Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη σεβασμού της δικαστικής κρίσης και αποφυγής περαιτέρω ταλαιπωρίας των συγγενών των θυμάτων. Η Πολιτεία και η εταιρία έχουν ηθική υποχρέωση να δείξουν έμπρακτο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους. Ως εκ τούτου, σας καλώ να μην προβείτε στην άσκηση αναιρέσεως κατά της ανωτέρω αποφάσεως».

Η επιστολή του αναπληρωτή υπουργού προς τη διοίκηση του ΟΣΕ:

Προς:

1. Διοικητικό Συμβούλιο της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.»

2. Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.»

Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 3886/2025 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κρίνεται επιβεβλημένο ότι η εταιρία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» οφείλει να μην ασκήσει αίτηση αναιρέσεως κατά της ανωτέρω τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως. Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη σεβασμού της δικαστικής κρίσης και αποφυγής περαιτέρω ταλαιπωρίας των συγγενών των θυμάτων. Η Πολιτεία και η εταιρία έχουν ηθική υποχρέωση να δείξουν έμπρακτο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους.

Ως εκ τούτου, σας καλώ να μην προβείτε στην άσκηση αναιρέσεως κατά της ανωτέρω αποφάσεως.

Είναι κρίσιμο καθήκον όλων μας να εργασθούμε σκληρά, προκειμένου να κερδίσει ο ελληνικός σιδηρόδρομος την εμπιστοσύνη των πολιτών και να εγγυηθούμε ότι κύριο μέλημα όλων μας είναι αποκλειστικώς και μόνον η ασφάλεια των επιβατών.

Παρακαλείσθε για τις δέουσες ενέργειες.

