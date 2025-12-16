Δείτε όλη τη συνέντευξη του Μάκη Βορίδη στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου - Real.gr

\u039a\u03b1\u03bb\u03b5\u03c3\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03c3\u03c4\u03bf studio \u03c4\u03bf\u03c5 realfm 97,8 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03ba\u03c0\u03bf\u03bc\u03c0\u03ae \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03bd \u039d\u03af\u03ba\u03bf \u03a7\u03b1\u03c4\u03b6\u03b7\u03bd\u03b9\u03ba\u03bf\u03bb\u03ac\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03bd \u0391\u03bd\u03c4\u03ce\u03bd\u03b7 \u0394\u03b5\u03bb\u03bb\u03b1\u03c4\u03cc\u03bb\u03b1, \u03ae\u03c4\u03b1\u03bd \u03bf \u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03b5\u03c5\u03c4\u03ae\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u039d\u03ad\u03b1\u03c2 \u0394\u03b7\u03bc\u03bf\u03ba\u03c1\u03b1\u03c4\u03af\u03b1\u03c2, \u039c\u03ac\u03ba\u03b7\u03c2 \u0392\u03bf\u03c1\u03af\u03b4\u03b7\u03c2. \r\n\r\n<strong>\u0394\u03b5\u03af\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b7 \u03c3\u03c5\u03bd\u03ad\u03bd\u03c4\u03b5\u03c5\u03be\u03b7:\u00a0</strong>\r\n\r\nhttps://www.youtube.com/watch?v=HoLwj1aL15A