Quantcast
Δείτε όλη τη συνέντευξη του Μάκη Βορίδη στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου - Real.gr
real player

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Μάκη Βορίδη στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

11:02, 16/12/2025
Δείτε όλη τη συνέντευξη του Μάκη Βορίδη στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

Καλεσμένος στο studio του realfm 97,8 και στην εκπομπή με τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα, ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης.

 

Δείτε τη συνέντευξη: 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved