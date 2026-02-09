"Ο Μητσοτάκης «χτίζει» προεκλογικό πρόγραμμα" - Αρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου - Real.gr

Διαδοχικές ανακοινώσεις που κάνει η κυβερνητική πλευρά τις τελευταίες εβδομάδες περνούν στο «ντούκου».

Γράφει ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΗΓΗ: Realnews

Δεν τραβούν την προσοχή των δημοσιογράφων και δεν αναπαράγονται στη μικρή οθόνη. Ούτε καν στα social media δεν ασχολούνται οι γνωστοί ιδιότροποι «λογαριασμοί» με τις ύβρεις τους και τις συνωμοσίες τους. Μόνον κάποιες συσκέψεις υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, ίσως επειδή γίνονται στο Μαξίμου, αλλά και επειδή, προφανώς, άπτονται σοβαρότατων πληγών της καθημερινότητας των πολιτών, όπως το κυκλοφοριακό.

Λογικό, θα πείτε, αφού το σερί τραγικών γεγονότων με ανθρώπινες απώλειες τραβά, δικαίως, την προσοχή όλων μας.

Ακόμη και η πάντοτε σπουδαία παρέμβαση, την οποία έκανε αυτοπροσώπως ο πρωθυπουργός, για τον προγραμματισμό σειράς Αναθεωρήσεων του Συντάγματος κράτησε το ενδιαφέρον των κομμάτων, που έχουν την κύρια ευθύνη επί παρόμοιων θεμάτων, για λιγότερο από 48 ώρες. Ακόμη και οι πάντοτε λαλίστατοι συνταγματολόγοι «βαρέθηκαν» να γράψουν και στοιχήθηκαν στη γραμμή Βενιζέλου – ένας ακόμη της ομάδας των πρώην αρχηγών που «σιχαίνεται», ιδιωτικώς πάντα, τον Μητσοτάκη.

Καθόλου δεν φαίνεται να τον στενοχωρούν όλα αυτά τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Αρκεί να οργανώνεται το αφήγημα της επόμενης τετραετίας. Καθόλου τυχαία που τη σχετική εργασία ανέλαβε ο πάντοτε επιμελής Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έχει χτίσει επαγγελματική ικανότητα να διεκπεραιώνει, με ιώβειο χαμόγελο, τα πιο απίθανα κυβερνητικά καθήκοντα, τα οποία αποστρέφονται όλοι οι άλλοι παράγοντες του κομματικού γαλαξία.

Αυτό όμως που δεν προσέχουν οι αντίπαλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πως όλα αυτά συναποτελούν και θα αποτελέσουν το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, κάτω από το ραντάρ της επικαιρότητας, ο πρωθυπουργός υφαίνει σχέδια επί σοβαρών ζητημάτων της καθημερινής ζωής, μεγάλων θεμάτων της κοινωνικής ζωής και βεβαίως μακρόπνοων στόχων για την κρατική διαχείριση.

Με προφανή σκοπό να είναι όλα έτοιμα μέχρι το καλοκαίρι. Τότε θα γίνει το ξεσκαρτάρισμα, το απαραίτητο fine tuning, ώστε, αμέσως μετά τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου, να είναι έτοιμος ο Μητσοτάκης να αναπτύξει με αξιώσεις τη χειμερινή προεκλογική επίθεσή του. Δεν σημαίνουν όλα αυτά, βεβαίως, ότι οι άλλοι αρχηγοί, νυν και πρώην, τρώνε κουτόχορτο και δεν αντιλαμβάνονται το προφανές. Οτι δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να εμφανιστεί ως ηγέτης σε μια νέα πορεία προς τη νέα Ελλάδα. Ικανή να σταθεί στο νέο και άκρως επικίνδυνο διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον. Εντός του οποίου μόνον ένας έχει τις αναγνωρισμένες ικανότητες να κρατήσει την Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να πείσει ότι μπορεί ο ίδιος να ανανεωθεί σε τέτοιο βαθμό που να γίνει… αγνώριστος.

Είναι μάλιστα τόση η άνεση που νιώθει ο επικεφαλής της Κεντροδεξιάς, προφανώς λόγω της τραγικής συνεχούς παγίδευσης της αντιπολίτευσης στα τρέχοντα θέματα της γκρίζας καθημερινότητας, ώστε να φτάνουμε στο σημείο να αντιμετωπίζεται η κυβερνητική θητεία του λες και ξεκίνησε μόλις πριν από λίγο καιρό. Η πρωθυπουργική επταετία είναι ένα παράσημο και δεν δείχνει καθόλου πρόθυμος να ασχοληθεί με την υστεροφημία του.

Οχι πως δεν τον καταδιώκει αυτό το τελευταίο. Θέλει να έχουν μπροστά τους οι πολίτες την εικόνα του πολιτικού που καταπιάστηκε με τα δύσκολα και τα κατάφερε, αλλά και εκείνου που δρομολόγησε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Οταν βρίσκεται στο κατάλληλο περιβάλλον δεν διστάζει να «εξομολογηθεί» τις πιέσεις που δέχεται, βεβαιώνοντας όμως πως δεν θα φεισθεί ακόμη και βίαιης σύγκρουσης με το οικονομικό κατεστημένο, αν εκεί οδηγήσουν τα πράγματα όσοι τον μάχονται. Ειδικά όταν αυτό το «βαρύ κατεστημένο» απαιτεί από το «γκουβέρνο» συνεχώς νέες εξυπηρετήσεις, πάντοτε μεγάλου οικονομικού διαμετρήματος, ή την παροχή κρατικής εύνοιας έναντι άλλων ευνοουμένων, πάντοτε κατά την κρίση καθενός εξ αυτών.

Στη φιλοτέχνηση εικόνας μεταρρυθμιστή πιστεύει ολοένα και περισσότερο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι αλήθεια πως το νοικοκύρεμα των δημοσιονομικών δεν προκαλεί ενθουσιασμό στον καθημερινό άνθρωπο, ενώ και η μείωση του δημόσιου χρέους δεν θα σηκώσει τον πολίτη από τον καναπέ του για να συμμετάσχει σε προεκλογική συγκέντρωση. Αρα, μέχρις ότου να αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας να βγει από τα «εισαγωγικά» του, δεν έχει παρά να μετατρέψει σε σάκο του μποξ, με την καλή έννοια, τον ήδη παγιδευμένο Νίκο Ανδρουλάκη στο τοξικό πασοκικό περιβάλλον του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει πως οι εκλογές κερδίζονται όταν έχεις πείσει πάνω από έναν στους τρεις εκλογείς, που θα πάνε στην κάλπη, ότι είσαι ικανός να κουμαντάρεις το κράτος, έχεις καλές ιδέες και μπορείς να συνομιλείς με τους «μεγάλους» αυτού του κόσμου. Οτι δηλαδή είσαι σοβαρός και έχεις… πρόγραμμα. Εξάλλου, δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή!