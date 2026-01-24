Ο Μητσοτάκης παρουσίασε το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας στα Καλάβρυτα - Real.gr

Σύνοψη από το
Στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/01) ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά το χιονοδρομικό κέντρο χωρίς πρωτόκολλο, ανάμεσα σε απλούς επισκέπτες και σκιέρ.
Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός παρουσίασε το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας.
«Μου ζήτησαν να παρουσιάσω το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας στα Καλάβρυτα. Αυτό… είναι το καφέ. Έχει και σόμπα. Και αυτός είναι ο αναβατήρας», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
