Ο Μητσοτάκης στο Μετρό του Συντάγματος - Real.gr

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα τον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα, ενόψει της έναρξης της μόνιμης 24ωρης λειτουργίας των γραμμών 2 και 3, του Τραμ και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών κάθε Σάββατο, από αύριο 13 Σεπτεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με εργαζόμενους στο κέντρο ελέγχου και ευχαρίστησε το προσωπικό όλων των μέσων μεταφοράς για τη στήριξή του στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τα Σάββατα, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση επιβατών τις νυχτερινές ώρες.