Δείτε όλη τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στον realfm 97.8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου - Real.gr

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στον realfm 97.8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

09:57, 19/02/2026
Στο studio του realfm 97.8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης.

 

Δείτε τη συνέντευξη:

 

