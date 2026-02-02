Ο οδικός άξονας της αναθεώρησης - Όλες οι λεπτομέρειες που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής - Real.gr

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Αυστηρά προκαθορισμένη, πολυεπίπεδη και αρκετά σύνθετη ώστε να επιβεβαιώνεται η ευρεία πολιτική συναίνεση και η θεσμική σταθερότητα. Πρόκειται για μια διαδικασία που εκτείνεται υποχρεωτικά σε δύο κοινοβουλευτικές περιόδους σύσταση ειδικής επιτροπής αναθεώρησης, περιλαμβάνει διαδοχικές ψηφοφορίες, και αποφασιστικό ρόλο τόσο της παρούσας όσο και της επόμενης Βουλής.

Η διαδικασία ξεκινά με την κατάθεση πρότασης αναθεώρησης, η οποία πρέπει να υπογράφεται από τουλάχιστον πενήντα βουλευτές. Στην πρόταση αυτή προσδιορίζονται με σαφήνεια οι συγκεκριμένες συνταγματικές διατάξεις που προτείνεται να αναθεωρηθούν — όχι όμως ακόμη το ακριβές νέο περιεχόμενό τους καθώς αυτό είναι έργο της δεύτερης Βουλής , της αναθεωρητικής . Σημειώνεται και αυτό καταγράφηκε περίτρανα στην αναθεώρηση του 2019 ότι η προτείνουσα Βουλή δεν δεσμεύει την επόμενη την αναθεωρητική ως προς την κατεύθυνση ή το περιεχόμενο των αναθεωρητέων άρθρων αλλά αποφασίζει μόνο ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν.

Μετά τη λήξη των εργασιών της επιτροπής η οποία αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές Απριλίου για περίπου τρεις μήνες η Ολομέλεια καλείται να αποφανθεί με ονομαστική ψηφοφορία επί κάθε προτεινόμενου άρθρου της πρότασης, η οποία έχει συγκεντρώσει 50 υπογραφές σε δύο χωριστές ψηφοφορίες, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον έναν μήνα.

Σε αυτές τις ψηφοφορίες δεν εγκρίνεται ακόμη το νέο κείμενο των άρθρων. Αντίθετα, η Βουλή αποφασίζει ποια άρθρα κρίνονται αναθεωρητέα.

Εδώ υπάρχουν δύο εναλλακτικά σενάρια:

Αν οι προτεινόμενες διατάξεις εγκριθούν και στις δύο ψηφοφορίες με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των βουλευτών (δηλαδή τουλάχιστον 180 ψήφους), τότε η επόμενη Βουλή θα μπορέσει να τις αναθεωρήσει με απλή απόλυτη πλειοψηφία (151 ψήφοι).

Αν εγκριθούν μόνο με απόλυτη πλειοψηφία (τουλάχιστον 151 ψήφοι), τότε η επόμενη Βουλή θα χρειαστεί αυξημένη πλειοψηφία 3/5 για να ολοκληρώσει την αναθεώρηση.

Προκειμένου να θεωρηθεί ότι ένα άρθρο έλαβε 180 ψήφους αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και στις δύο ψηφοφορίες. Έτσι αν ένα άρθρο πάρει για παράδειγμα 185 ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία και 160 στη δεύτερη τότε θεωρείται ότι εγκρίνεται με τη “δυσμενέστερη” πλειοψηφία , δηλαδή 165. Αν πάλι έστω και σε μία ψηφοφορία πάρει λιγότερες των 151 ψήφων απορρίπτεται και δεν μεταφέρεται στην επόμενη Βουλή. Ειδικά δε, αν πάρει από την πρώτη ψηφοφορία λιγότερες των 151 θετικών ψήφων τότε δεν εισάγεται καν στη δεύτερη ψηφοφορία.

Με τον τρόπο αυτό, το Σύνταγμα επιβάλλει διπλό φίλτρο συναίνεσης ανάμεσα στις δύο Βουλές.

Σημειώνεται ότι ορισμένες θεμελιώδεις διατάξεις —όπως εκείνες που καθορίζουν τη μορφή του πολιτεύματος ως Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας και την προστασία βασικών δικαιωμάτων— δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω σταδίων, η παρούσα Βουλή εξαντλεί τον ρόλο της. Ακολουθούν εθνικές εκλογές και η επόμενη Βουλή, η λεγόμενη «Αναθεωρητική Βουλή», αναλαμβάνει το τελικό και καθοριστικό έργο.

Η νέα Βουλή:

περιορίζεται αυστηρά στα άρθρα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί αναθεωρητέα,

καθορίζει πλέον το ακριβές περιεχόμενο των νέων διατάξεων,

και ψηφίζει τις αλλαγές καθαυτές, με την απαιτούμενη πλειοψηφία (151 ή 180, ανάλογα με το αποτέλεσμα της πρώτης Βουλής).

Και εδώ πραγματοποιούνται κοινοβουλευτικές συζητήσεις και ψηφοφορίες, έως ότου εγκριθούν οριστικά τα αναθεωρημένα άρθρα.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα η νέα Βουλή θα πρέπει να ολοκληρώσει την αναθεώρηση εντός της πρώτης Συνόδου, με απλά λόγια μέσα στον πρώτο χρόνο από τη λειτουργία της. Ήδη τους συνταγματολόγους της χώρας απασχολεί έντονα το ενδεχόμενο τι θα συμβεί αν από τις εθνικές εκλογές δεν προκύψει κυβέρνηση και η Βουλή διαλυθεί χωρίς να υπάρξει Σύνοδος. Υπάρχουν συνταγματολόγοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι σε αυτή την περίπτωση η αναθεώρηση τινάζεται στον αέρα, η συζήτηση που έχει προηγηθεί κηρύσσεται άγονη και η διαδικασία πρέπει να αρχίσει από την αρχή.

Κατά την άλλη άποψη την οποία ασπάζεται και η κυβέρνηση η νομολογία που έχει παραχθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο και το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο στην περίπτωση Παπακωνσταντίνου, ότι δηλαδή η Βουλή της μιας ημέρας δεν μπορεί να υπολογίζεται στις προθεσμίες που θέτει το Σύνταγμα καθώς ακόμα κι αν η Βουλή ήθελε δεν θα μπορούσε να προχωρήσει σε έρευνα καθώς δεν υπήρχε το χρονικό περιθώριο.