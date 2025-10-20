ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο οδικός χάρτης για τις πληρωμές στους αγρότες - Real.gr

Τι προβλέπει το σχέδιο για την εξόφληση των επιδοτήσεων του 2024.

Του ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης για τις πληρωμές στους αγρότες παρουσιάζει η Realnews. Εως το τέλος Οκτωβρίου θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ (για την ακρίβεια 204,3 εκατ.) που προκύπτουν από υπόλοιπα επιδοτήσεων του 2024 και από αποζημιώσεις για την ευλογιά. Παράλληλα, η κυβέρνηση «τρέχει» να προλάβει τις προθεσμίες, ώστε να ικανοποιήσει τους όρους που έχει θέσει η Κομισιόν σε δύο επιστολές της, τις οποίες έχει στη διάθεσή της η «R», για τις πληρωμές του 2025. Ενας από τους όρους αυτούς είναι ότι για τις δηλώσεις των αγροτών του 2025 θα απαιτείται η συμπλήρωση Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου, με προθεσμία έως τις 20 Οκτωβρίου, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια των επιδοτήσεων. Είναι αξιοσημείωτο πάντως πως όλα τα προηγούμενα χρόνια οι δηλώσεις των καλλιεργήσιμων εκτάσεων γίνονταν χωρίς ΑΤΑΚ ή δεν τις ήλεγχε κανείς.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως παραδέχονται τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη, τείνει να εξελιχθεί σε δυνητική «βόμβα» στα θεμέλια της κυβέρνησης, για την απασφάλιση της οποίας είναι αναγκαία η όσο το δυνατόν ταχύτερη καταβολή των εκκρεμουσών ενισχύσεων του 2024 και των αντίστοιχων του 2025. Οι εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας, μεταξύ άλλων, επιβεβαίωσαν την αναταραχή στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ., καθώς οι βουλευτές που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές ασφυκτιούν πλέον από την τεράστια πολιτική πίεση που δέχονται στις περιφέρειες. Δεν είναι όμως μόνο το εσωτερικό που αποτελεί πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος παρατηρεί ότι το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων και το τεράστιο πρόστιμο των 416 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν για την περίοδο 2016-2023 οδήγησαν στη σκλήρυνση της στάσης της έναντι της χώρας μας, με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Γεωργίας (DG ARGY) να απαιτεί δραστικές και οριστικές λύσεις.

Σε αυτό το ακανθώδες περιβάλλον, την ευθύνη της ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αλλά και της έγκαιρης καταβολής των ενισχύσεων ανέλαβε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Μάλιστα, σε συνεργασία με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή και τον νέο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καββάδα, έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι. Συγκεκριμένα, να εξομαλυνθούν οι σχέσεις της χώρας μας με την Κομισιόν για το θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, να γίνουν το ταχύτερο δυνατόν -αφού νωρίτερα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι- οι πληρωμές προς τους αγρότες, πρώτα για τις ενισχύσεις του 2024 και στη συνέχεια για τη βασική ενίσχυση του 2025, αλλά και να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έως την άνοιξη του 2026. Είναι χαρακτηριστικό ότι το συγκεκριμένο στοίχημα απαιτεί καθημερινή επίβλεψη, εξ ου και οι πληροφορίες επιμένουν ότι κάθε απόγευμα στις 4 πραγματοποιείται τηλεδιάσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Κριτική

«Ηλεκτρισμένο» κλίμα πάντως κατεγράφη και στην ενημέρωση των «γαλάζιων» βουλευτών από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης την προηγούμενη Τετάρτη. Είναι αξιοσημείωτο, δε, πως αρκετοί βουλευτές, όπως οι Γιώργος Βλάχος, Βασίλης Μπουκώρος, Φωτεινή Αραμπατζή, Μίλτος Χρυσομάλλης, Γιάννης Οικονόμου και Ανδρέας Κατσανιώτης, άσκησαν αυστηρή κριτική για όσα δεν έγιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία έξι χρόνια, αλλά και για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στους αγρότες. Ωστόσο, ο Κ. Τσιάρας είχε στο μανίκι του και έναν άσο, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε ανακοινώσει ότι εντός της ημέρας θα ξεκινούσαν κάποιες πληρωμές από τις εκκρεμότητες του 2024. Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», μετά την έφοδο της OLAF, ο Κ. Χατζηδάκης ζήτησε από τον Γ. Καββαδά να ξενυχτήσει μαζί με μια ομάδα υπαλλήλων του οργανισμού για να ξεκινήσουν οι πληρωμές, με τη σαφή οδηγία να δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα πληρωμής οκτώ διαφορετικών κατηγοριών ενισχύσεων έως τα τέλη του μήνα, προγραμματισμό για τον οποίο ο υπουργός ενημέρωσε αναλυτικά τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Πρωτοβουλίες

Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση επιχείρησε να αμβλύνει τις αντιδράσεις μέσω της ανακοίνωσης δύο πρωτοβουλιών για την ανακούφιση των αγροτών. Πρώτον, την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για όσους θανάτωσαν τα κοπάδια τους και, δεύτερον, την επανένταξη των αγροτών και των οργανισµών ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ στο τιµολόγιο ΓΑΙΑ και τη δυνατότητα νέας ρύθµισης απλήρωτων οφειλών για καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας αγροτικής χρήσης.

Η «R» έχει στη διάθεσή της δύο επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 27 Μαρτίου και στις 4 Αυγούστου του 2025, με ένα μήνυμα υπό μορφή τελεσιγράφου: ή θα γίνουν πραγματικοί έλεγχοι ή θα υπάρξουν αναστολή πληρωμών και νέα πρόστιμα. Η… επισήμανση γίνεται ώστε να καταδειχθεί το περίπλοκο του εγχειρήματος, αλλά και να δικαιολογηθεί η καθυστέρηση στις πληρωμές. Ως εκ τούτου, από την πλευρά του Κ. Χατζηδάκη τονίζεται ότι πλέον εφαρμόζεται ένα νέο, αυστηρό σύστημα ελέγχων που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να µην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος. Χαρακτηριστικό ως προς το προαναφερθέν είναι ότι για τις δηλώσεις του τρέχοντος έτους ζητήθηκε από την Κομισιόν η παροχή ΑΤΑΚ, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αγρότες έχουν πράγματι στην κατοχή τους τη γη για την οποία ζητούν ενίσχυση.

Ελεγχοι

Την ίδια ώρα, διενεργούνται ήδη από την ΑΑΔΕ διασταυρωτικοί έλεγχοι για πληρωµές που εκκρεµούν από προηγούµενα έτη και θα διενεργηθούν και για τις δηλώσεις του 2025, κάτι που απαιτεί εξειδίκευση και χρόνο. Ειδικότερα, για την ετήσια πληρωμή του 2025 δόθηκε παράταση έως τις 20 Οκτωβρίου για τη συµπλήρωση του ΑΤΑΚ. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων θα πραγματοποιηθούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι µε τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, για να ακολουθήσουν οι πληρωμές, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονταν στη χώρα νέα υψηλά πρόστιµα. Τέλος, σημαντικό κεφάλαιο της όλης διαδικασίας αποτελεί ο οδικός χάρτης για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο οποίος, βάσει του έως τώρα σχεδιασμού, αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2026.