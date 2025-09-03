Ο Πάνος Καμμένος απαντά για την υπόθεση της Κρήτης - Real.gr

Ανάρτηση στο Χ έκανε το βράδυ της Τρίτης ο Πάνος Καμμένος μετά την δημοσιοποίηση διαλόγου του με έναν εκ των φερόμενων «εγκεφάλων» της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη.

«Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά. Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω ….» έγραψε στο X ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων (ΑΝΕΛ).

Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά . Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω …. — Panos Kammenos (@PanosKammenos) September 2, 2025

Σύμφωνα με στοιχεία από τη δικογραφία, τα δύο αδέλφια-ξενοδόχοι και φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης ζήτησαν την μεσολάβηση του Πάνου Καμμένου, ώστε να εκλεγεί στη θέση του μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου ο «δικός τους άνθρωπος».

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στη δικογραφία σε βάρος τους, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο ένας από τους δύο επιχειρηματίες θέτει ευθέως το ζήτημα σε τηλεφωνική επικοινωνία που έχει με τον Πάνο Καμμένο και εκείνος τον διαβεβαιώνει ότι «εφόσον η εκλογή εξαρτάται από τον Αμερικάνικο παράγοντα θα επιτευχθεί μετά βεβαιότητας, καθόσον όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ελέγχει απόλυτα».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρόεδρος των ΑΝΕΛ, αποφεύγει την απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με τον ευνοούμενο των δύο αδελφών υποψήφιο, ωστόσο λαμβάνει γραπτό μήνυμα με τα στοιχεία του «εκλεκτού», Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ.

Καμμένος: «Δεν έχω σχέση»



«Δεν έχω σχέση, με πήρε κάποιος από την Κρήτη και μου ζήτησε να βοηθήσω έναν παπά. Δεν τους ξέρω, αρνήθηκα κάθε συνομιλία» δήλωσε ο Πάνος Καμμένος στον ΑΝΤ1.

Ο διάλογος μεταξύ του φερόμενου ως «εγκεφάλου» της εγκληματικής οργάνωσης και του Πάνου Καμμένου:

«Εγκέφαλος»: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης.

Πάνος Καμμένος: Ναι.

«Εγκέφαλος»: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι.

«Εγκέφαλος»: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του ‘χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω “αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Καμμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο.

Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι

«Εγκέφαλος»: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω

«Εγκέφαλος»: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω.