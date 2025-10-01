Ο Παύλος Μαρινάκης στον realfm 97.8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου - Δείτε LIVE τη συνέντευξη - Real.gr

Στο studio του realfm 97.8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη.

«Η Ελλάδα σήμερα πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη ενώ το 2019 ήταν το μαύρο πρόβατο», δήλωσε στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης.

Επανέλαβε ότι εάν η Τουρκία δεν άρει την απειλή πολέμου, δεν θα επιτρέψουμε τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα Safe.

Δείτε LIVE: