Ο Παύλος Σαράκης πλουσιότερος Έλληνας βουλευτής λόγω της «αστρονομικής» αμοιβής του για την υπόθεση Novartis - Real.gr

Στα 18 εκατομμύρια ευρώ η αμοιβή του για την υπόθεση Novartis

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ο εκλεγείς με την Ελληνική Λύση αλλά πλέον ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Σαράκης μοιάζει να είναι ο πλουσιότερος Έλληνας βουλευτής. Κι αυτό λόγω της αστρονομικής αμοιβής του για την υπόθεση Novartis καθώς υπήρξε συνήγορος των προστατευομένων μαρτύρων. Στη δήλωση του 2024 ο κ. Σαράκης εμφανίζει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 18.442.402 ευρώ ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε δηλώσει 179.000 ευρώ.

Εμφανίζει επίσης συμμετοχή σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια αποτίμησης περίπου 150.000 ευρώ, ενώ διατηρεί και δυο θυρίδες. Οι καταθέσεις του είναι περίπου 45. 000 ευρώ.

Στο πεδίο των ακινήτων ο κ. Σαράκης εμφανίζει 22 καταγραφές ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας με σημαντικότερη μια μονοκατοικία με πισίνα στη Γλυφάδα αξίας κτήσης 797.000 ευρώ. Έχει στην κατοχή του επίσης τρία Ι.Χ.

Στα δάνεια την παράσταση κλέβει δάνειο αρχικής οφειλής 1,7 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έλαβε το 2008 και πλέον το ποσό οφειλής είναι 494.014 ευρώ.