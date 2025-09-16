Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ.Τασούλας συνεχάρη τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη - Real.gr

Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στην Κροατία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχάρη τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στην Κροατία υπογραμμίζοντας ότι «το παράδειγμά του μας εμπνέει όλους».

Ειδικότερα στην δήλωση του, ο κ. Τασούλας ανέφερε: « Θερμά συγχαρητήρια στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη που κατέκτησε το Χρυσό μετάλλιο στην ελευθέρα πάλη και αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στην Κροατία.

Αν και μόλις 23 ετών, έχει ήδη αποσπάσει μεγάλες διακρίσεις και χθες ήρθε η ώρα να γράψει ιστορία. Είναι ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που ανεβαίνει στο ψηλότερο βάθρο.

Μας συγκίνησε και μας έκανε περήφανους. Το παράδειγμά του μας εμπνέει όλους».