Ο Πρόεδρος της Βουλής καταδικάζει την απαράδεκτη αναφορά του ανεξάρτητου βουλευτή Διονύση Βαλτογιάννη στη χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια - Real.gr

Ο Πρόεδρος της Βουλής καταδικάζει την απαράδεκτη αναφορά του ανεξάρτητου βουλευτή Διονύση Βαλτογιάννη στη χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια

13:40, 22/01/2026
Σε ευθεία καταδίκη της αναφοράς του ανεξάρτητου βουλευτή Διονύση Βαλτογιάννη στην «πλήρη διαγραφή αγροτικών χρεών τον Μάρτιο του 1968» προέβη ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.
του Γιώργου Λυκουρέντζου

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Βουλής επισημαίνει:

«Είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε αναφορά από βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, να αναπολεί τα έργα και τις ημέρες της δικτατορίας.

Είναι όμως ευχάριστη η άμεση αντίδραση στην Ολομέλεια του Προεδρείου, της Κυβέρνησης και του συνόλου των εκπροσώπων των δημοκρατικών κομμάτων που υπερασπίζονται το Σύνταγμα της χώρας. Διότι 52 χρόνια μετά, όχι μόνο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ελευθερίες του ελληνικού λαού καταργήθηκαν πραξικοπηματικά με την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας, πολύ δε περισσότερο να αναπολούμε αυτή τη ζοφερή περίοδο που η χώρα και η κοινωνία οπισθοδρόμησαν με τραγικές συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε».

