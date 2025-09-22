Ο σχεδιασμός Τσίπρα και οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ - Real.gr

Οι εισηγήσεις που δέχεται ο πρώην πρωθυπουργός για το νέο κόμμα και οι κινήσεις της Κουμουνδούρου - Σε όλες σχεδόν τις μετρήσεις αποτυπώνεται ένα 8-10% που δηλώνει πως θα ψήφιζε σίγουρα ένα κόμμα που θα ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός

Του Γιάννη Τσακίρη

Με το βλέμμα καρφωμένο στις δημοσκοπήσεις βρισκόταν όλη την περασμένη εβδομάδα το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, επιχειρώντας να αποκρυπτογραφήσουν τα μηνύματα των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Μπορεί ο ίδιος να μην έχει ακόμη ανοίξει τα χαρτιά του, ωστόσο σε όλες τις μετρήσεις υπήρξαν ερωτήματα σχετικά με τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα στον χώρο της Κεντροαριστεράς με τα πρώτα δείγματα να προκαλούν ανάμικτα συναισθήματα.

Κι αυτό γιατί μπορεί η φημολογία να έχει πράγματι ταράξει τα νερά, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε Κουμουνδούρου, Χαριλάου Τρικούπη αλλά και Μαξίμου ωστόσο, το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι σίγουρα θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα Τσίπρα δεν θα έλεγε κανείς ότι απηχεί τον θόρυβο που έχει προκαλέσει στο πολιτικό σκηνικό.

Σε όλες σχεδόν τις μετρήσεις αποτυπώνεται ένα 8-10% που δηλώνει πως θα ψήφιζε σίγουρα ένα κόμμα που θα ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός. Το συγκεκριμένο ποσοστό δεν είναι για να ανοίξουν σαμπάνιες στην Λ. Αμαλίας, ωστόσο φαίνεται πως ποντάρουν στο 12-14% που δηλώνει πως μάλλον θα ψήφιζε το νέο κόμμα Τσίπρα. Το μήνυμα έχει διπλή ανάγνωση για τους επιτελείς του πρώην πρωθυπουργού. Από τη μια εμφανίζεται ένα ποσοστό χαμηλό σε σχέση με τις προσδοκίες αλλά «μπετοναρισμένο», χωρίς καν να έχει ανακοινωθεί η ίδρυση νέου κόμματος, το οποίο βέβαια δεν αρκεί. Άλλωστε ο στόχος είναι να βρεθεί απευθείας στη δεύτερη θέση αφήνοντας πίσω το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Γι’ αυτό και ποντάρουν στη δεξαμενή που δηλώνει ότι είναι πιθανό να τον στήριζε, θεωρώντας πως είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι που πρέπει ωστόσο να γίνει πιο ξεκάθαρο μέχρι τις γιορτές. Κι αυτό γιατί θα έχει προηγηθεί η κυκλοφορία του βιβλίου του και οι παρουσιάσεις που θα κάνει σε μεγάλες πόλεις της χώρας ως ένα πρώτο κρας τεστ πριν τις τελικές ανακοινώσεις.

Μεταβατικές λύσεις

Πάντως οι εισηγήσεις που δέχεται ποικίλλουν. Άλλοι τον πιέζουν να προχωρήσει άμεσα σε ανακοινώσεις, επισημαίνοντας ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως υπάρχει ικανός αριθμός πολιτών που θα στήριζαν ένα νέο εγχείρημα με επικεφαλής τον ίδιο. Άλλοι, πιο μετριοπαθείς, επιμένουν πως θα ήταν καλύτερο να κινηθεί μετά τις εκλογές και προτείνουν μεταβατικές λύσεις: επαναδραστηριοποίηση μέσω κινήσεων διαλόγου, ανοίγματα στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, ακόμα και εκδηλώσεις “πολιτικής ζύμωσης”, ώστε να ωριμάσει πρώτα η ιδέα στην κοινωνία και όχι μόνο στα επιτελεία.

Πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα μεταφέρουν στο παρασκήνιο πως ο ίδιος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ηγηθεί ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, ο οποίος δεν θα αποτελεί απλή συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ένα εγχείρημα με ευρύτερο, κεντροαριστερό πρόσημο. Η ιδέα του «νέου κόμματος» φαίνεται να κερδίζει έδαφος όχι ως αντίδραση στην παρακμή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως απάντηση σε μια διαπιστωμένη πολιτική ανάγκη: την απουσία ενός δυναμικού φορέα που να εκφράζει τα μεσαία στρώματα, τους απογοητευμένους προοδευτικούς ψηφοφόρους και ένα νέο πολιτικό προσωπικό. Μάλιστα ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να έχει θέσει ως προϋπόθεση τη σοβαρή πολιτική προετοιμασία και όχι την κίνηση εν θερμώ. Επιμένει, σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του, ότι «δεν πρόκειται για προσωπική επιστροφή, αλλά για συλλογική απάντηση σε ένα πολιτικό αδιέξοδο».

Η Κουμουνδούρου

Την ίδια ώρα, στην Κουμουνδούρου το κλίμα παραμένει βαρύ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Σωκράτη Φάμελλο στο τιμόνι, επιχειρεί να αφήσει πίσω της τη «σκιά Τσίπρα» και να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα του κόμματος. Το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ αποτελεί βασικό εργαλείο αυτής της προσπάθειας, ωστόσο τα ερωτήματα παραμένουν: Πώς θα πείσει η σημερινή ηγεσία ότι μπορεί να ενσαρκώσει ένα νέο αφήγημα, όταν όλοι περιμένουν να δουν τι θα τελικά ο πρώην πρωθυπουργός;

Παρά τις εισηγήσεις των «ακραίων» μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ που του εισηγούνταν να συγκρουστεί με τον Αλέξη Τσίπρα καθώς γνωρίζουν πως οι ίδιοι δεν θα έχουν καμία θέση σε ένα νέο εγχείρημα από τον πρώην πρωθυπουργό, ο Σωκράτης Φάμελλος επέλεξε να μην τραβήξει στα άκρα το σχοινί.

Αντιθέτως επέλεξε να ανοίξει τη συζήτηση για συμμαχίες και προγραμματικές συγκλίσεις, σε μια προσπάθεια να βγει το κόμμα από τη στενή κομματική του γωνία χωρίς ωστόσο να υπάρχει αποτέλεσμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες με κεντρικό αντικείμενο το πώς θα ενισχυθεί η εικόνα του κόμματος στην κοινωνία, καθώς και η στάση που θα κρατήσει απέναντι στις κινήσεις Τσίπρα – άμεσα ή έμμεσα.

Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν φωνές που προτείνουν τη διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή προσώπων από διαφορετικούς πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους. Η δημιουργία πολυσυλλεκτικών πάνελ με κεντροαριστερό πρόσημο θεωρείται από πολλούς ως εργαλείο «προοδευτικής επανεκκίνησης», αλλά και ως μέσο για να σταλεί το μήνυμα πως «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, ανοικτός στον διάλογο και όχι σε αποσχιστικές λογικές».

Ωστόσο, άλλοι επισημαίνουν ότι τέτοιου τύπου κινήσεις μπορεί να λειτουργήσουν ως σιωπηρή νομιμοποίηση ενός νέου πολιτικού φορέα, αν η συζήτηση δεν έχει σαφή προσανατολισμό και αν δεν ξεκαθαριστεί ο ρόλος της σημερινής ηγεσίας. Σε μια προσπάθεια να αποφύγουν την πλήρη εσωστρέφεια, στελέχη της Κουμουνδούρου επιλέγουν να επαναφέρουν στο προσκήνιο ζητήματα της καθημερινότητας.

Την ίδια στιγμή, στη Νέα Αριστερά, το ερώτημα της συνεργασίας βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας. Το επικείμενο προγραμματικό συνέδριο στα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να λειτουργήσει ως βαρόμετρο για τις προθέσεις του χώρου απέναντι στα σενάρια συνεργασιών ή συμμετοχής σε νέες πολιτικές πρωτοβουλίες.