Ο Σωκράτης Φάμελλος στο Kontra 24: «Είναι ντροπή ο πρωθυπουργός που βαρύνεται με τις περισσότερες καταπατήσεις του Συντάγματος, να ζητά συναίνεση» - Real.gr

Στο studio του Kontra 24 με τη Λουκία Γκάτσου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος άσκησε σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό με αφορμή και την πρόσφατη συνέντευξη του και την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος και υποστήριξε ότι ο «κ. Μητσοτάκης κάνει τα πάντα για να διατηρήσει την καρέκλα και να συνεχίσει το πλιάτσικο».

Επιπλέον, υποστήριξε ότι ο πραγματικός αντίπαλος του Μητσοτάκη είναι η κοινωνία και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτικό ψηφοδέλτιο και πρόσθεσε ότι «πιθανή επανεκλογή της ΝΔ θα είναι σταθερότητα στα σκάνδαλα, στους ‘φραπέδες’, στον χαμηλότερο μισθό της Ευρώπης». Χρειάζεται μία επανάσταση δημοκρατίας, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ενωτική πρόταση που περιλαμβάνει όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και πρόσθεσε ότι «χρειάζεται και η πιθανή συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα». Ξεκαθάρισε δε, πως «δεν θέλουμε να διαμορφώσουμε μία ενδιαφέρουσα πρόταση για την αντιπολίτευση, αλλά να έχουμε πρόταση και προοπτική για μία προοδευτική κυβέρνηση. Γιατί αλλιώς η αγωνία και αγανάκτηση του κόσμου μπορεί να διοχετευτεί αλλού, προς την ακροδεξιά, ή να τους εξαπατήσει ξανά ο κ. Μητσοτάκης. Χρειάζεται αλλαγή κυβέρνησης και πρέπει να γίνει από τον προοδευτικό χώρο, δίχως αποκλεισμούς».

Για τον Αλέξη Τσίπρα, είπε ακόμη ότι «ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει για την αναγκαιότητα προοδευτικής υπέρβασης, είναι σημαντικός ο ρόλος του στην ενωτική πρωτοβουλία, αλλά μέχρι τώρα παρουσιάζει το βιβλίο του, δεν παρουσιάζει κόμμα». Σημείωσε ακόμη, ότι το ζήτημα δεν είναι το πρόσωπο που θα ηγηθεί, αλλά να υπάρξει πρώτα μία συμφωνία για ενότητα σε προγραμματικό επίπεδο – και πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει χρόνος.

Διευκρίνησε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αφορά όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι με συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις και να καταλήξουν σε συμφωνία.

Για την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος και τις προτάσεις της κυβέρνησης, είπε: «Το μεγάλο θέμα σήμερα είναι η καταπάτηση του Συντάγματος. Είναι ντροπή ο πρωθυπουργός που βαρύνεται με τις περισσότερες καταπατήσεις του Συντάγματος να ζητά συναίνεση. Η αναθεώρηση είναι σοβαρή συζήτηση και απαιτεί και χρόνο για να ωριμάσει και είναι μία συζήτηση που σηματοδοτείται από τη συναίνεση. Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να αλλάξει ατζέντα, είναι μία κυβέρνηση των σκανδάλων, η κοινωνία θεωρεί ότι είναι κυβέρνηση της διαφθοράς, κανείς δεν πιστεύει ότι θα υπάρχει διαλεύκανση των υποθέσεων με τη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Προσπαθεί να εμπορευτεί μία εικόνα συναίνεσης και ένα ψεύτικο εκσυγχρονιστικό πρόσωπο. Δεν μπορεί να έχει τέτοιο πρόσωπο με τους πρώην βουλευτές του ΛΑΟΣ».

Συνεχίζοντας στο ίδιο θέμα, είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει παραβιάσει «το άρθρο για τις υποκλοπές, το άρθρο για την σύσταση προκαταρκτικών επιτροπών, την πρόβλεψη που αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενώ δεν έφερε καν τον εφαρμοστικό νόμο για την ευθύνη των υπουργών. Ένας που βαρύνεται με τέτοιες βάναυσες παραβιάσεις, δεν μπορεί να ζητά συναίνεση, πρώτα πρέπει να ζητήσει μία συγγνώμη».

Για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Δεν περιμέναμε την επικοινωνιακή κίνηση του κ. Μητσοτάκη, εμείς έχουμε ξεκινήσει μία συζήτηση και έχουμε συστήσει μία επιτροπή για την συνταγματική αναθεώρηση».

Σημείωσε ακόμη, ότι «θα δημοσιοποιήσουμε την πρότασή μας, έχουμε μεγάλη επιφύλαξη για τον κ. Μητσοτάκη, δεν τον θεωρούμε αξιόπιστο. Θέλει να απολύσει δημόσιους υπαλλήλους. Το Σύνταγμα προβλέπει την απόλυση που την συνδέει με παραπτώματα. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να πουλήσει έναν κοινωνικό αυτοματισμό γιατί; Για τα σκάνδαλα του κ. Μητοτάκη, ή γιατί έχει αφήσει μισές τις δημόσιες υπηρεσίες. Θέλει να απολύσει δημόσιους υπαλλήλους και να ιδιωτικοποιήσει υπηρεσίες. Θέλει να βάλει σαν συνταγματική πρόβλεψη την λιτότητα. Εμείς δεν θα επιτρέψομε καμία Κερκόπορτα, κανένα περιθώριο η επόμενη Βουλή να έχει περιθώριο αυθαιρεσιών. Προϋπόθεση είναι, να έχουμε μία προοδευτική πλειοψηφία στη Βουλή. Τότε και η αναθεώρηση θα κλείσει με δημοκρατικό και προοδευτικό τρόπο».

Σημείωσε ότι ανάμεσα στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, οι ανεξάρτητες αρχές, η δημόσια παιδεία και υγεία, τα δημόσια αγαθά.

Αναγνώρισε τον ρόλο της Μαρίας Καρυστιανού στον αγώνα των Τεμπών και πρόσθεσε ότι από την στιγμή που έκανε στροφή στην πολιτική, θα κριθεί για τις πολιτικές της θέσεις. Είπε ακόμη: «Διαφωνώ κάθετα με την άποψη ότι δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά και το ότι οι ευθύνες όλων είναι ίδιες. Όπως και στις ευθύνες για τα μνημόνια. Είναι σκοταδιστική η άποψη για τις αμβλώσεις. Για την εξωτερική πολιτική, πέρα από το απαράδεκτο σχόλιο για την Συμφωνία των Πρεσπών, ο σχολιασμός έρχεται από την ακραία δεξιά πλευρά. Δεν μπορώ να δεχθώ να μην πάει στην Χάγη η μόνη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία. Αυτά δεν έχουν σχέση με τον προοδευτικό χώρο». Για την διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη, είπε ότι δεν πήρε την σαφή απάντησή του ότι θα στηρίξει το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ.