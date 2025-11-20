Ο Σωκράτης Φάμελλος στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου - Δείτε όλη τη συνέντευξη - Real.gr

Στο studio του realfm 97,8 φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Ο κύριος Ξυλούρης όφειλε να είναι σήμερα στην Eξεταστική. Κλήθηκε την τελευταία ημέρα και τελικά, αρνείται με ένα υπόμνημα που τον ενοχοποιεί», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος στον realfm 97,8.

Πρόσθεσε ότι επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, έχει γίνει πλιάτσικο και κλοπή ενός δισ. ευρώ στις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τάχθηκε παράλληλα υπέρ ενός ενιαίου προοδευτικού ψηφοδελτίου απέναντι στη ΝΔ.

