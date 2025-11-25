Ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά διαψεύδει τον Τσίπρα: «Είναι καθ' έξιν ψεύτης - Δεν υπήρξε πρόταση συγκυβέρνησης» - Real.gr

Την έντονη αντίδραση του συζύγου της Φώφης Γεννηματά προκάλεσαν όσα αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του για τον διάλογο που είχε με την Φώφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν εκείνη του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθ’ έξιν ψεύτης, νομίζω είναι γνωστό και κατανοητό από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, δήλωσε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Ανδρέας Τσούνης.

«Αυτό το ενδεχόμενο το είχαμε συζητήσει πριν τις εκλογές με τη Φώφη και είχαμε εκτιμήσει ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτή η πρόταση, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας φοβόταν το ΠΑΣΟΚ και αυτό που φοβόταν ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα απορροφούνταν από το ΠΑΣΟΚ και όχι το αντίστροφο.», πρόσθεσε.

«Η Φώφη ήταν ενωτική και πολυσυλλεκτική και ο Τσίπρας αυτό το φοβόταν. Και αυτή η εκτίμησή μας βγήκε αληθινή. Όταν έγινε το εθιμοτυπικό τηλεφώνημα μεταξύ των αρχηγών, ποτέ δεν έγινε τέτοια πρόταση, ποτέ, και μου κάνει εντύπωση που συνεχίζει να το λέει, θεωρώντας ότι ”πες πες κάτι θα μείνει”. Και αυτό δείχνει και το ποιόν του ανθρώπου, ότι δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος», τόνισε.